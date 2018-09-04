2018-09-04T23:25:49+03:00
Общество

Грибной сезон может продлиться еще долго

Если, конечно, оправдается прогноз погоды
Давид ГЕНКИН
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Встретить такое семейство - мечта любого грибника. Фото: Леонид СмирновВстретить такое семейство - мечта любого грибника. Фото: Леонид Смирнов
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Уже больше недели на рынках, а также возле некоторых станций метро можно видеть радующую глаз многих петербуржцев картину: на прилавках и ящиках лежат грибы. Самые разные. А не только лисички, как это было еще совсем недавно. Особенно же много подберезовиков и подосиновиков.

Но настоящие грибники на рынок не ходят. Они сейчас устремляются в леса. И любителей тихой охоты очень волнует вопрос: как долго продлится это счастье?

- Почти все здесь зависит от погодных условий, - сказала корреспонденту «Комсомолки» доцент кафедры защиты леса, древесиноведения и охотоведения Государственного лесотехнического университета кандидат биологических наук Елена Варенцова. - Если будет тепло и пойдут дожди, грибной сезон продлится еще долго. Назвать точные сроки крайне сложно.

- Да, прогнозы погоды обнадеживают. Однако по своему опыту грибника знаю, что к октябрю в лесах нашего региона уже не остается, если можно так выразиться, благородных грибовборовиков, подберезовиков, подосиновиков.

- Это верно лишь отчасти. Известны случаи, когда белые грибы росли даже в ноябре.

- Кстати, почему в этом году любителям тихой охоты пришлось так долго ждать начала грибного сезона?

- В нашем регионе стояла сухая, жаркая погода. Грибница, или говоря, научным языком, мицелий, не плодоносила. Но она не погибла, и с наступлением дождей грибы, что называется, пошли.

- В каких районах Ленинградской области сейчас можно собрать наибольшие урожаи?

- Считается, что особенно богаты на грибы Лодейнопольский, Лужский районы, Карельский перешеек. Но это – самая общая информация. В разных частях одного и того же района осадки выпадали с разной интенсивностью, разной была температура почвы. А это тоже влияет на рост грибов. Более того, даже в двух находящихся по соседству лесах ситуация может кардинально отличаться.

- А как можно объяснить следующий факт: лето вроде бы дождливое, но в один год грибов много, а в другой – очень мало.

- Здесь много факторов. Возможно, в «негрибной» год было холодные весна и лето, возможно, по каким-то причинам вода плохо впитывалось почвой.

- На моей памяти грибными были 1993, 1998, 2003 годы. И доводилось даже читать, что это закономерно: мол, урожайными на грибы бывают годы, оканчивающиеся на «3» и «8»…

- Какая-то цикличность, безусловно, существует. Но нет научных данных, подтверждающих справедливость такой гипотезы. Скорее всего, это просто совпадение.

В тему

Профессор Университета Хоккайдо Тосиюки Накагаки в 2000 году опубликовал результаты эксперимента, свидетельствующие, что мицелий умеет собирать и систематизировать информацию об окружающей среде, понимает своё местоположение в пространстве и передаёт эту информацию своим потомкам — частям грибниц, которые были отделены от материнской грибницы.

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