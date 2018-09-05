Иван Краско: Брак с Натальей Шевель - фикция, но выгонять ее на улицу я не буду

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-05T12:56:17+03:00

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В конце августа «Комсомолка» первой сообщила, о том, известный актер Иван Краско разводится с молодой супругой Натальей Шевель. В эксклюзивном интервью Иван Иванович рассказал нам по секрету, что после трех лет совместной жизни со своей бывшей студенткой, он потерял к ней всякий интерес и намерен вернуться к матери своих детей Наталье Вяль.

- Наталья Николаевна не против, - осторожно произнес актер. - Она в курсе, что для меня вопрос с Натальей Николаевной практически решен.

Тем не менее разойтись без зрителей актеру не удалось. Прощание с 27-летней Шевель Иван Иванович решил устроить в эфире программы «Пусть говоря». По ходу ток-шоу всплыли и пикантные подробности расставания.

- У нас никогда не было секса, - обескуражил всех Краско. – Почему? У нее был страх забеременеть.

О том, что Шевель не хотела от знаменитого актера детей, она заявляла и после свадьбы с Краско. Тогда Ивана Ивановича ничего не смущало или он просто надеялся, что ему удастся решить этот вопрос.

Иван Краско на программе "Пусть говорят" обсуждал со своими женщинами личную жизнь.Фото: стоп-кадр с трансляции Первого канала.

- В любом случае если он скажет мне в глаза, что уходит от меня, я приму это и отпущу Иван Ивановича, - едва сдерживала слезы во время эфира Шевель. - Я очень люблю и уважаю его. И так будет всегда. Но, да, стирать пеленки ребенку по три раза в день не хочу! Да у нас даже своего угла нет – мы живем в трехкомнатной квартире вместе с бывшей женой покойного сына Ивана Ивановича Андрея.

Масла в огонь на ток-шоу подлила некая Кристина Кузаева. Тоже бывшая студентка Ивана Краско. Актриса молодежного театра «Эксперимент» призналась, что любит актера и если будет нужно, она готова принять его.

Лето Иван Иванович проводит на даче.Фото: Александр ГЛУЗ

- Я возвращаюсь к матери своих детей! – устав слушать споры женщин, крикнул Краско. – Мы с Натальей Николаевной повенчаны, это что-то значит.

Напомним, в браке с бывшей женой Натальей Вяль Краско прожил десять лет, у пары родились два сына: Федор и Иван.

После эфира «Комсомолка» дозвонилась до Ивана Краско и узнала, что изменилось в его жизни после шоу.

- Пока я никуда не переезжаю, - признался актер. - Развод будет происходить постепенно. Я же не выгоню Наталью Александровну на улицу, ей надо устроиться. Вроде она хочет переезжать к родственникам в Израиль. А пока я много времени провожу с Натальей Николаевной. Мы часто ездим с детьми на дачу, но, уверен, будут и романтические встречи. Она понимает, что наш брак с Натальей Александровной уже фикция и не торопит события.

- А что за новая молодая поклонница у вас?

- Кузаева - это подстава, - вздыхает Краско. - Моя бывшая студентка, она даже не получила диплом и, по-моему, сильно переигрывала на передаче. Есть там любители выстроить сюжет. Рейтинги, что говорить.

Иван Иванович Краско надумал вернуться к прежней жене и жить вместе с детьми.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЗВОНОК НАТАЛЬЕ ВЯЛЬ

- Иван Иванович надеется на романтические отношения с вами. Вы готовы?

- Свидания - это хорошо, но посмотрите на него! Как думаете, может он мне устроить такой романтик, как я хочу? Я люблю танцы, люблю ходить в ночные клубы, он же со мной не пойдет. Он меня еще и осуждать будет.

- Такое и раньше было?

- Конечно. Мы разошлись, так как мне мне надоело, как он жужжал мне в уши: «Куда ты пойдешь? Трястись там с ними?». Посмотрим, как будет в этот раз. Если все действительно изменилось, и он сдержит свое слово, все у нас будет хорошо.

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