Работа из надежных рук: Что делать, если нужна работа, а за плечами судимость?

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-05T16:52:04+03:00

Даже если вам не предложат слишком престижные вакансии, устроившись хоть на какую-то работу, вы сможете доказать свою надежность и получить новый опыт.

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Все мы люди, и все порой ошибаемся. Совершенная однажды глупость может не только закрыть дорогу к заветной мечте, но и изменить жизнь. Основной проблемой для людей, когда-то нарушивших закон, является трудоустройство.

- Найти работу, если у тебя есть судимость, очень сложно, особенно если ты больше не можешь работать по своей основной профессии, - рассказывает петербурженка Евгения Савватеева. - Я трудилась швеей, но недавно у меня упало зрение. Выйдя из мест лишения свободы, работать по специальности я больше не смогла.

Евгения понимала, что найти общий язык с работодателями ей будет нелегко, поэтому встала на учет в районное агентство занятости. Специалисты службы, кстати, сразу обратили внимание на путаницу в документах молодой женщины, возникшую по вине прежнего работодателя.

- Если бы я сама искала работу, то ничего бы не заметила и потеряла бы в стаже. Но, к счастью, теперь в документах порядок и мне объяснили, на какие моменты в следующий раз обращать особое внимание, - продолжает Евгения.

А еще в службе занятости девушке предлагали вакансии только от тех работодателей, кто уже знал о судимости. Возможно, выбор предложений был небольшой и не такой разнообразный, зато это избавило от необходимости лично получать отказы: мол, мы в вас не нуждаемся. Также сотрудники центра помогали с оформлением необходимых бумаг, делали запросы.

В итоге Евгении предложили временное трудоустройство в садово-парковом предприятии «Центральное» рабочим зеленого хозяйства. Женщина успешно прошла испытательный срок два месяца, и после этого ей предложили перевестись на постоянную работу.

- Если бы не служба занятости, я, наверное, не раз обожглась бы на поиске работы, - говорит Евгения Савватеева. - Ведь когда ты в сложной жизненной ситуации и понимаешь, что зависишь от множества обстоятельств, всегда находятся те, кто хочет этим воспользоваться.

Всем, кто находится в похожей жизненной ситуации, Евгения советует не отчаиваться, но быть готовым к тому, что сначала придется претендовать на более низкие должности. Даже если вам не предложат слишком престижные вакансии, устроившись хоть на какую-то работу, вы сможете доказать свою надежность и получить новый опыт. И, что немаловажно, закроете пробел в трудовом стаже, который также часто настораживает работодателей.

Те, кто состоит на учете в центре занятости, всегда могут пройти курсы бесплатного переобучения или повысить свою квалификацию, а это повышает шансы найти хорошую вакансию.

- В жизни возникают разные ситуации. В любом случае расстраиваться не стоит, выход всегда можно найти, главное - иметь желание трудиться, - считает Евгения Савватеева.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы испытываете сложности с трудо- устройством, обязательно приходите на общегородскую ярмарку вакансий, которая состоится 12 сен- тября в «Ленэкспо». Время работы - с 11.00 до 17.00, вход бесплатный.

В этом году посетителям будут доступны 2500 вакансий в сферах производства, образования, IT, медицины и здравоохранения, строительства, транспорта и связи, пищевой промышленности, индустрии гостеприимства и услуг. А психологи центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний и известные бизнес-тренеры расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры, навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице.