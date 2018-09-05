В МИДе завидуют первокурсникам Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-05T17:08:17+03:00

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Праздник знаний в стиле dream vision прошел в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Торжественную линейку 1 сентября завершило открытие выставки Никаса Сафронова.

«Никому не тошно»

Первокурсники стали, пританцовывая под Майкла Джексона, строиться на площади Лихачева за час до начала торжества. К одиннадцати часам пришло уже более пяти тысяч студентов, педагогов и почетных гостей - и День знаний стартовал здесь в 27-й раз.

Торжество науки и культуры открыл ректор университета - член-корреспондент РАН, академик Российской академии образования, доктор культурологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, заслуженный артист России Александр Запесоцкий. Начал с новой первосентябрьской шутки.

Мария Захарова ( Министерство иностранных дел России) Призналась в зависти к студентам СПбГУП и пригласила их на стажировку в МИД

- Учительница провожала сына в первый класс другой школы и плакала. Сын мрачно посмотрел на нее и сказал: «Мама, не плачь, самому тошно!», - улыбнулся Александр Сергеевич. - Так вот у нас в университете никому не тошно: мы знаем, что впереди не только яркий праздник, но и необычайно яркая, насыщенная многими событиями учеба.

Поздравить студентов пришли выдающиеся деятели науки, культуры, образования. Многие из них дружат с вузом уже много лет. А некоторые «зачислены» в число почетных докторов. Например, заслуженный юрист России Генри Резник.

- Вы, наверное, уже поняли, что жизнь - это не прогулка по Невскому проспекту. Это соревнование, конкуренция, череда выборов, - обратился Резник к студентам. - Вы выбрали один из лучших университетов Петербурга и страны, были успешны в конкуренции с ровесниками. Что дальше? Вуз предоставит все условия. Но основное будет зависеть от вас. Если проявите любознательность, трудолюбие, упорство, то преуспеете в конкуренции снова. А конкуренция - суть жизни в обществе, где есть реальный выбор. И это понятно. При ежегодном выпуске около полутора тысяч человек за последние 20 лет только 47 из них были зарегистрированы в качестве безработных.

В этом году на одно бюджетное место в СПбГУП претендовали 46 абитуриентов при среднем показателе по городу 13 человек. Средний проходной балл на бюджет - 87. А средний балл среди платников так высок, что не уступает среднему показателю по стране на бюджетные места.

- Уверен, в этих стенах вы получите все знания и навыки, чтобы быть конкурентными на рынке труда, - отметил председатель попечительского совета университета, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. - Но главное, чтобы учеба и профессия были в радость.

Первый звонок дали выпускник вуза 1997 года, начальник правового управления Минобороны РФ по СЗО, полковник юстиции Сергей Турченюк и абитуриентка СПбГУП 2030 года Лиза Запесоцкая.

Взять все. Кроме стульев

Традиционно в День знаний студентам вуза читают лекции выдающиеся деятели науки и культуры.

- Многие российские вузы сначала удивлялись таким линейкам, потом присматривались, завидовали, а теперь тоже организуют подобные праздники, - от имени РАН поздравил ребят член президиума академии, научный руководитель Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая Валерий Тишков. - Берегите свой университет, уважайте и любите своих преподавателей, город, страну.

Главным профессором в вузе считают город Петербург, конкурировать с которым даже самые выдающиеся педагоги не в силах.

- 23 года назад Дмитрий Лихачев на этой площади провозгласил Декларацию прав культуры, и многие принципы, которые заложены сегодня в деятельности университета, взяты именно оттуда, - обратился к студентам представитель городского правительства, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. - Здесь вы должны не только получать знания, но и приобщаться к великой культуре Петербурга.

В качестве официального символа петербургской интеллигенции на сцену пригласили писателя Семена Альтова.

- Уже который год смотрю с завистью на вас, молодых. А вы с завистью смотрите на тех состоявшихся, которые сидят перед вами, и мечтаете скорее оказаться на их месте, - отметил Альтов. - Не спешите жить, растягивайте удовольствие, ведь лучшие годы у вас именно сейчас. И помните: надо учиться, учиться и учиться, чтобы на старости лет было на что лечиться, лечиться и лечиться.

Художник Никас Сафронов подарил вузу выставку своих работ. (На фото автор и зрители адвокат Генри Резник и артист Александр Тютрюмов )

В числе почетных гостей оказался и экс-губернатор Санкт-Петербурга, в свое время заместитель председателя правительства России Владимир Яковлев.

- Я много раз присутствовал на этой замечательной линейке и каждый раз перед собой вижу громадное количество молодых задорных красивых лиц, - поделился Владимир Анатольевич. - Берите от этого замечательного университета все, что можете унести в своей голове, сердце, душе!

- Все, кроме стульев, пожалуйста, - вставил ремарку Запесоцкий. - Их пересчитывают.

Зависть международного масштаба

От Министерства иностранных дел России, с которым вуз активно сотрудничает много лет, пожелать успехов в учебе прибыла директор Департамента информации и печати Мария Захарова. Приехала с подарком: МИД приглашает студентов СПбГУП на преддипломную практику.

- В слово «зависть» обычно вкладывают негативный смысл. Но есть и позитивный, - сказала Захарова. - Только что прошла по коридорам, залам, библиотеке и поняла: здесь открываются фантастические возможности для обучения. Хочется испытать ваши эмоции, оказаться на вашем месте. Словно глядишь на ребенка, который еще не читал «Трех мушкетеров», и понимаешь, какие удивительные переживания его ждут.

- Вам, ребята, повезло сюда поступить, а мне посчастливилось, что этот университет находится на нашей территории, - улыбнулся глава Фрунзенского района Санкт-Петербурга Валерий Сапожников. - Вы разъедетесь по стране, а от района этот замечательный вуз никуда не денется.

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По традиции с праздником студентов поздравили звезды науки, культуры, политики, дипломаты со всего мира. На фото: писатель Семен Альтов, Вице-губернатор Владимир Кириллов, академик РАН Валерий Тишков, настоятель Николо-Богоявленского морского собора отец

Почетным гостем торжества стал настоятель Николо-Богоявленского Морского собора отец Богдан Сойко. В трудные девяностые годы он освятил вуз и помогал открывать здесь первый в Петербурге новый православный домовый храм.

- Один из выдающихся мыслителей прошлого века сказал, что самое большое счастье - это когда поет сердце человека, - напомнил отец Богдан. - А оно больше всего поет тогда, когда любит Бога и людей. Путь Господь сопутствует вашей жизни и учебе!

Год Гранина и Боброва

Украшением Дня знаний стало открытие постоянной экспозиции академика Российской академии художеств, заслуженного художника России Никаса Сафронова. Работы, которые Сафронов передал в дар вузу, написаны в стилях dream vision, импрессионизм и символизм. В университете пообещали не спать ночами, охраняя полотна.

- Сегодняшний праздник напомнил мне университет Гарри Поттера: такие сказочные знания можно получить только здесь, - отметил художник.

- Только все волшебство - в рамках закона и приличий, пожалуйста, - улыбнулся ректор.

Прежде чем дать первый звонок, с грустью вспомнили двух почетных докторов университета - Даниила Гранина и Михаила Боброва. Они пожелали студентам доброго пути, увы, лишь с видеозаписей и фотографий.

- Гранин не раз приходил на эту площадь 1 сентября. А Бобров за последние 25 лет не пропустил ни одного Дня знаний, впервые встречаем этот праздник без него, - подчеркнул Запесоцкий. - Благодаря таким людям ваш путь к вершинам станет легче или, по крайней мере, понятнее: они не только указали его, но и сами достойно прошли. Указом президента 2019-й объявлен Годом Гранина. А наш новый учебный год я объявляю годом Гранина и Боброва.

Звонок дали втроем: ректор, абитуриентка 2030 года Елизавета Запесоцкая и выпускник 1997-го, начальник Западного регионального правового управления Минобороны Сергей Турченюк.