Вандалам за «убийство» крокодила Гены и Чебурашки грозит три года тюрьмы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-05T20:46:07+03:00

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«Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем», - говорили друзья крокодилу в известном мультфильме про Чебурашку. В мультике персонажи и вправду переживали зря. Но вот переделать то, что осталось от сказочных персонажей в Кронштадте, увы, уже нельзя: обезглавленный крокодил Гена, валяющийся на земле Чебурашка и изуродованная старуха Шапокляк. И нет, это вовсе не мультфильм ужасов, снятый по мотивам детской сказки. Такую картину ранним утром застали родители с малышами на детской площадке.

- Пришли с ребенком на нашу любимую площадку и увидели такую дикую картину, - рассказывает одна из мам. - Сынишка расплакался, я в ужасе. Ведь эти нелюди среди нас с вами! Сегодня они отрезали головы несчастным фигуркам, а завтра обезглавят котенка или щенка. Не водите малышей пока на эту площадку. Трудно объяснить плачущему крохе, почему уничтожили милых друзей.

- Мы каждый день приходили, чтобы погладить Чебурашку! - добавляют другие родители. - Только вчера подкрасили черным маркером облупившиеся зрачки у нашего любимого персонажа. Обязательно нужно найти этих людей и наказать.

Удивительно, но за расследование раскуроченных детских фигурок силовики взялись как за настоящее убийство. И вскоре вандалов поймали. Ими оказались четверо парней. Теперь за оторванную голову Гены их ждет настоящий суд. И на волшебника в голубом вертолете ребятам вовсе не стоит надеяться.

- На молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм, то есть порча имущества в общественном месте», - сообщают в прокуратуре. - Обвиняемые уничтожили установленные на детской площадке декоративные фигуры. Ущерб администрации Кронштадта составил сто тысяч рублей.

К слову, весь ущерб парни уже возместили. Но за убийство крокодила Гены, Чебурашки и Шапокляк им все равно грозит… до трех лет колонии.