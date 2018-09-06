Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики принял новых студентов

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-06T17:14:10+03:00

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Начало новой жизни

Первокурсники Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики отмечали свой праздник в торжественной обстановке – в Большом концертном зале Государственной Академической Капеллы имени Глинки. И это не случайно, ведь они поступили в вуз Северной столицы – это город славных исторических и культурных традиций.

Поздравить новоиспеченных студентов пришли их родители, преподаватели и сотрудники университета, почетные гости.

- Санкт-Петербург по своему духу является и столицей студенчества. Многие из вас приехали из разных городов нашей необъятной Родины, чтобы учиться именно в Петербурге. В нашем вузе созданы все условия для получения качественного образования и развития, через четыре года вы сможете начать профессиональную карьеру, обогащенные всеми необходимыми для этого знаниями, - подчеркнул ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Олег Смешко.

Так же ректор поздравил первокурсников с началом самого интересного этапа в жизни каждого молодого человека – студенческого. Родителей – с тем, что их дети поступили в высшее учебное заведение, и многие волнения для них теперь остались позади. Слова благодарности прозвучали в адрес преподавателей, которые тоже волновались и готовились к встрече с новыми студентами, партнеров университета – ведь они принимают непосредственное участие в обучении.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов поздравил новоиспеченных студентов

Слова напутствия

В этот день поздравления звучали и от представителей власти - вице-губернатора Северной столицы, почетного профессора СПбУТУиЭ Константина Серова, председателя комитета по законодательству Законодательного собрания города Дениса Четырбока.

Приятным подарком для первокурсников стало сообщение представителя вуза-партнера из Германии, координатора международных программ двух дипломов, профессора Университета прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта Райнера Вэнера.

- После упорной работы мы подписали договор о двойных дипломах, – порадовал он студентов. – Это значит, что у вас есть возможность получить диплом вашего университета и Университета прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта. Наш вуз не единственный партнер университета, есть и другие, где вы тоже можете проходить обучение. И я призываю вас получать незаменимый опыт не только в Санкт-Петербурге, но и за границей.

Учеба началась с праздника

Учеба для первокурсников СПбУТУиЭ началась с .. музыки! Перед первокурсниками и гостями церемонии выступили лауреат телевизионных и международных конкурсов Петр Захаров и молодые виртуозы музыкального юмора и виртуозной импровизации – ансамбль «БИС-КВИТ». Их выступления были встречены бурными аплодисментами.

Еще одна неизменная традиция университета – передача первокурсникам символического «ключа знаний» представителями Студенческого совета.

- Дорогие первокурсники, для нас большая честь стать частью этого грандиозного события – проводить вас в новую, взрослую и безумно интересную студенческую жизнь. Когда-то и мы стояли на вашем месте, мечтая, что эти четыре года мы не забудем никогда. Время открытий, невероятных знакомств и свершений начинается. Добро пожаловать в этот увлекательный мир, удачи и попутного ветра парусам вашего корабля, - такими словами старшие товарищи приняли первокурсников в свое студенческое братство.

Заканчивалось торжество под звуки «Гимна Великому городу» – официального гимна студенческой столицы – великолепного Санкт-Петербурга. Хочется верить, что этот день останется в памяти каждого первокурсника навсегда как день вступления в новую, интересную студенческую жизнь!

Ректор СПбУТУиЭ, д.э.н. Олег Смешко произнес слова напутствия первокурсникам

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За профессией – в колледж

Не менее торжественно, чем студентов, университет чествовал и первокурсников своего колледжа. В него поступают ребята со всей страны после 9-го или 11-го класса на очное и заочное обучение. Специальности здесь самые востребованные: банковское и страховое дело, экономика и бухучет, коммерция, туризм, прикладная информатика и др. Многие выпускники колледжа потом продолжат обучение в СПбУТУиЭ. Это соответствует одному из ключевых принципов работы вуза - непрерывности образовательного процесса.

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