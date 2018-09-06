2018-09-06T19:10:31+03:00
Происшествия

Педофилу, который убил 10-летнего мальчика, заманив его к себе домой пирожком и газировкой, дали пожизненный срок

Ребенок был голоден, этим и воспользовался извращенец [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Маньяка, изнасиловавшего и убившего 10-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, приговорили к пожизненному заключению.Маньяка, изнасиловавшего и убившего 10-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, приговорили к пожизненному заключению.Фото: СУ СКР по Ленинградской области
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В октябре 2017 года 10-летнего Антона (имя изменено, - примеч.Авт.) из города Отрадное Ленинградской области полицейские и горожане, сбив ноги, искали долгих три месяца. Волонтеры и силовики до последнего верили, что Антошка жив. Мальчик пошел гулять и как сквозь землю провалился. Поисковики прочесали все улицы и лес. Но ребенка нигде не было. Последними школьника видели мама с братиком и сестричкой. Семья обзвонила всех друзей и родственников. Но все было безрезультатно. И лишь спустя три месяца выяснилось, что с ребенком расправился строитель из Петербурга.

- После пропажи ребенка мы сразу же возбудили уголовное дело, - рассказывает "КП-Петербург" руководитель отдела по особо важным делам СУ СКР по Ленинградской области Артем Жеглов. - Вскоре узнали, что мальчик сел в электричку и проехал одну остановку до станции «Ивановское». Ребенок любил гулять один. Тогда мы начали анализировать видеозаписи с камер наблюдения. Там их по сравнению с городом намного меньше. Но мы не отчаивались. И вскоре заметили, как на одном из кадров неизвестный мужчина подходит к магазину с нашим пропавшим мальчиком. Он купил напиток и ушел. Однако качество записи было плохое, да и продавцы не знали этого покупателя.

Рецидивист расчленил и разбросал по Петербургу и Ленобласти мальчика, не согласного на интим.Видео: СУ СК по Ленинградской области

Как оказалось позже, Тоша во время прогулки проголодался. В это время он и наткнулся на строителя из Петербурга Александра Георгиевского, который сидел на скамейке и ел. Извращенец увидел, что ребенок посматривает на его еду и решил воспользоваться этим. Педофил предложил мальчику пирожок, а потом газировку. За напитком преступник и отправился в магазин с ребенком. Это последние кадры жизни мальчика.

Мальчика искали три месяца... Фото: СУ СКР по Ленинградской области

Мальчика искали три месяца...Фото: СУ СКР по Ленинградской области

- Чтобы вычислить преступника, мы начали масштабные обходы местных жителей, всем показывали лицо этого мужчины, - продолжают в СУ СКР по Ленинградской области. - И на одном из адресов женщина его узнала. Она рассказала, что мужчина живет в Петербурге и работает на стройке. Мы за ним стали наблюдать. Движение, комплекция, внешний вид - все сходилось. Вскоре мы его задержали. Выяснилось, что раньше он был судим за убийство и сексуальное преступление. Во время допроса он во всем признался.

Во время допроса извращенец признал свою вину. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

Во время допроса извращенец признал свою вину.Фото: СУ СКР по Ленинградской области

Заманив к себе в квартиру ребенка, мужчина накрыл на стол. Выпив, он стал приставать к мальчику. Ребенок стал сопротивлсяться. Тогда извращенец задушил мальчика. Расчленив тело, он спрятал его в разных уголках города.

- На задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношение лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера", - поясняет старший помощник руководителя СУ СКР по Ленинградской области Юлия Матолыгина. - На момент совершения преступления в отношении малолетнего, имел не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость. Приговором Ленинградского областного суда, Георгиевский приговорен к пожизненному лишению свободы.

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