СКА – Салават Юлаев 8 сентября 2018: Прогноз на первый домашний матч СКА в новом чемпионате КХЛ

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-07T13:45:52+03:00

Хоккей, СКА – Салават Юлаев (УФА). Прогноз на первый в новом чемпионате КХЛ домашний матч петербургской команды. Встреча состоится 8 сентября 2018 года в Петербурге, в Ледовом дворце

Изменить размер текста: A A

Не вызывает сомнения, что эта игра пройдет при переполненных трибунах. Во-первых, петербургские болельщики соскучились по хоккею, хотят увидеть в деле обновленный СКА. Во-вторых, «Салават Юлаев» - соперник серьезный. Это – один из грандов российского и европейского хоккея, в разное время цвета клуба защищали представляющие разные страны сильные мастера. В 2011 году уфимский клуб выиграл Кубок Гагарина.

В нынешнем составе «Салавата» звезд, можно сказать, нет. Но есть несколько игроков, связанных в прошлом с петербургским хоккеем.

Самый известный из них – нападающий Вячеслав Солодухин, сын и племянник знаменитых в прошлом игроков СКА, бронзовых призеров чемпионата СССР 1971 года братьев Солодухиным. Кстати, дядя форварда тоже Вячеслав Солодухин участвовал в знаменитой серии 1972 года с канадскими профессионалами.

Нападающий «Салавата» одно время тоже защищал цвета СКА. Но, к сожалению, без особого успеха.

Другой интересный факт: один из тренеров уфимской команды Виталий Ячменев в начале девяностых годов бы партнером самого Уэйна Гретцки в клубе «Лос-Анджелес Кингз».

В прошлом сезоне армейцы удачно играли с «Салаватом»: все три встречи завершились победой петербуржцев. Но, повторим, состав нашей команды серьезно обновился.

В стартовавшем чемпионате «Салават Юлаев» провел три матча. Наш соперник победил московское «Динамо» и «Северсталь», но уступил ярославскому «Локомотиву». При этом все поединки уфимские хоккеисты, как и армейцы, провели в гостях.

СКА разгромил обладателя Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» - 6:1, но затем проиграл нижегородскому «Торпедо» - 3:4.

Строить прогнозы на результат предстоящей встречи затруднительно. Обе команды, скажем так, еще только вкатываются в сезон. Но, думается, нашим землякам должна помочь поддержка трибун. Потому прогноз таков: победа СКА в разницей в одну-две шайбы.

Матч СКА – Салават Юлаев начнется 8 сентября 2018 года в 17.00. Прямая трансляция на канале «78».