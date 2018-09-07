Алиса Фрейндлих собрала пять корзин грибов

СЕГОДНЯ 19:45 2018-09-07T20:00:32+03:00

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- О, вы сегодня прекрасно выглядите!

- Так я теперь буду выглядеть всегда!

Помните этот диалог между героиней фильма «Служебный роман» Людмилой Прокофьевной и Юрием Самохваловым? Так вот за кадром актриса, сыгравшая в легендарной киноленте «мымру», элегантна всегда! Как оказалось, Алиса Фрейндлих безупречно выглядит даже во время похода в лес за грибами! Редкое семейное фото в свой Instagram выложила внучка одной из ведущих актрис БДТ Анна Мышинская. На снимке - 83-летня Алиса Бруновна в черной шляпке, с шелковым платочком на шее, в приталенной кофте и узких штанах – на настоящего грибника, честно сказать, не похожа. Но на самом деле походы в лес для Фрейдлих – самое любимое хобби.

annatarasova Алиса Фрейндлих с родными в лесу за грибами

- Бабушка с самого детства собирает грибы, прекрасно в них разбирается, - призналась «КП» - Петербург» Анна Мышинская. – Каждую осень мы выезжаем в лес всей семьей – это уже традиция. Я, если честно, пока не очень хорошо разбираюсь в грибах, но мама и бабушка мне подсказывают. Все подряд мы не собираем – только «благородные». Потом и солим их, и маринуем, часть замораживаем на зиму.

Известная актриса каждую осень ходит по грибы с семьей.Фото: СОЦСЕТИ

В этот раз из леса звездное семейство вышло с приличным уловом – пять корзин белых и подберезовиков, ведро рыжиков. В итоге тары не хватило, и часть собранного урожая пришлось складывать в пакет «Гуччи».

- Алиса живет за городом в поселке Комарово Ленинградской области и очень любит ходить за грибами, - рассказал актер Олег Басилашвили. – Ходила бы и зимой, если бы грибы росли в это время года!