Алиса Фрейндлих собрала пять корзин грибов
- О, вы сегодня прекрасно выглядите!
- Так я теперь буду выглядеть всегда!
Помните этот диалог между героиней фильма «Служебный роман» Людмилой Прокофьевной и Юрием Самохваловым? Так вот за кадром актриса, сыгравшая в легендарной киноленте «мымру», элегантна всегда! Как оказалось, Алиса Фрейндлих безупречно выглядит даже во время похода в лес за грибами! Редкое семейное фото в свой Instagram выложила внучка одной из ведущих актрис БДТ Анна Мышинская. На снимке - 83-летня Алиса Бруновна в черной шляпке, с шелковым платочком на шее, в приталенной кофте и узких штанах – на настоящего грибника, честно сказать, не похожа. Но на самом деле походы в лес для Фрейдлих – самое любимое хобби.
- Бабушка с самого детства собирает грибы, прекрасно в них разбирается, - призналась «КП» - Петербург» Анна Мышинская. – Каждую осень мы выезжаем в лес всей семьей – это уже традиция. Я, если честно, пока не очень хорошо разбираюсь в грибах, но мама и бабушка мне подсказывают. Все подряд мы не собираем – только «благородные». Потом и солим их, и маринуем, часть замораживаем на зиму.
Известная актриса каждую осень ходит по грибы с семьей.Фото: СОЦСЕТИ
В этот раз из леса звездное семейство вышло с приличным уловом – пять корзин белых и подберезовиков, ведро рыжиков. В итоге тары не хватило, и часть собранного урожая пришлось складывать в пакет «Гуччи».
- Алиса живет за городом в поселке Комарово Ленинградской области и очень любит ходить за грибами, - рассказал актер Олег Басилашвили. – Ходила бы и зимой, если бы грибы росли в это время года!