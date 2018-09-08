На Смольной набережной установили закладной камень будущего блокадного музея

СЕГОДНЯ 18:47 2018-09-08T18:56:37+03:00

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8 сентября, в День памяти жертв блокады, на Смольной набережной, там, где планируется построить музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда», прошла церемония установки закладного камня. Его доставили с Невского пятачка. В церемонии участвовали губернатор Георгий Полтавченко, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

- 77 лет назад началась самая трагическая, но и самая героическая страница в истории нашего города. Наши с вами отцы и деды, матери стояли насмерть, являя всему миру невиданный героизм, силу духа и недосягаемую нравственную высоту, - сказал губернатор.

После завершения церемонии Георгий Полтавченко побеседовал с блокадниками. Пожилые люди высказали пожелание, чтобы новый музей был построен как можно скорее.

Невероятно, но в городе, пережившем не имеющую аналогов в мировой истории блокаду, нет музея, который бы глубоко и в полном объеме рассказывал о тех страшных днях. Хотя он был официально открыт более семидесяти лет назад – 27 января 1946 года - в Соляном переулке. В первое послевоенное время Музей обороны Ленинграда по своей популярности конкурировал с Эрмитажем.

Увы, музей в Соляном переулке ждала печальная участь: он стал одной из жертв недоброй памяти ленинградского дела. В 1951 году его окончательно закрыли.

В перестройку, а именно 24 апреля 1989 года, городские власти приняли решение восстановить Музей обороны Ленинграда. Однако почти все здание уже занимали военные научно-исследовательские учреждения, которые на протяжении многих лет наотрез отказывались освобождать помещения.

В конец концов был объявлен завершившийся в минувшем октябре международный конкурс, в шорт-лист которого вошли девять проектов будущего блокадного музея. Победителем стала работа петербургских архитекторов – «Студии 44».

Не будем сейчас подробно описывать этот проект. По словам его авторов, они пытались создать «матрицу состояний и переживаний, позволяющую увидеть войну глазами блокадного жителя». Это будет современный музейно-выставочный комплекс, площадь которого составит 29 тысяч квадратных метров. Стоимость работ оценивается в шесть миллиардов рублей, из них два – средства городского, а четыре - федерального бюджетов.

Первоначально говорилось о том, что новый комплекс откроют в январе 2019, когда будет отмечаться 75-летие снятия блокады. Затем называлась другая дата - сентябрь того же года. Однако на днях Сергей Важенин, генеральный директор Центра выставочных и музейных проектов - заказчика строительства, высказался в том плане, что Скорее всего, музейный комплекс будет сдан в 2020 году.

Не все петербуржцы хотят, чтобы музей строили на Смольной набережной. Фото: Давид ГЕНКИН

Однако не все петербуржцы одобряют идею строительства нового комплекса на Смольной набережной. После завершения церемонии несколько человек развернули возле камня плакаты.

- Мы считаем, что для блокадного музея надо использовать существовавшие в те страшные годы здания. Например, Левашовский хлебозавод, где выпекали блокадный хлеб, - сказала корреспонденту «Комсомолки» одна из активисток Анастасия Плюта. – Кроме того, строительство вблизи Смольной набережной потребует вырубить здесь все деревья. Хотя на этом месте можно разбить прекрасный парк. Кстати, по количеству зеленых насаждений Центральный район, на территории которого хотят построить музей, занимает последнее место в городе.