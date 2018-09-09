Даже в ослабленном составе «Зенит» уверенно победил «Кайрат»

СЕГОДНЯ 22:24 2018-09-09T22:27:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 сентября, на матче между «Зенитом» и «Кайратом» из Алма-Аты, который завершился победой нашей команды со счетом 1:0, на стадионе «Санкт-Петербург» присутствовали 40 122 зрителя. Вроде бы лишь товарищеский поединок против соперника, который явно не относится к грандам европейского футбола. И такая посещаемость!

Более того, в «Зените» отсутствовали одиннадцать игроков, вызванных в национальные сборные. Да, надо признать, что в петербургском клубе научились работать со зрителями.

Интерес к этой встрече серьезно подогревался еще и тем, что в составе «Кайрата» на поле с капитанской повязкой вышел уроженец нашего города, один из лучших игроков в истории отечественного футбола Андрей Аршавин, который провел в «Зените» в общей сложности двенадцать сезонов, был любимцем петербургских болельщиков. Знаменитый полузащитник впервые в жизни играл против родного клуба. Зрители встретили и проводили его аплодисментами, на трибунах можно было видеть много плакатов, посвященных полузащитнику.

Как игрок, Андрей, вероятно, окончательно покинул «Зенит» летом 2015 года. За это время в нашей команде произошли большие изменения. Из футболистов, вышедших на поле в стартовом составе петербургского клуба, Аршавин играл лишь с вратарем Юрием Лодыгиным и своим визави, капитаном «Зенита» защитником Александром Анюковым. А некоторые футболисты, противостоящие сегодня Андрею, по возрасту годятся ему в сыновья. Например, восемнадцатилетний защитник Илья Скроботов.

Естественно, что в этом поединке главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал шанс проявить себя и тем, кто сейчас не имеют постоянного места в основном составе, и тем, кто, как Скроботов, мечтает попасть в главную команду.

- Мне трудно оценить сегодняшнюю игру молодых футболистов, - сказал после матча Сергей Семак. – Ребята старались, их захлестывали эмоции. В любом случае они могут записать этот поединок себе в актив.

Ну а единственный гол забил нападающий Себастьян Дриусси, к которому в прошлом сезоне были претензии и у болельщиков, и у специалистов.

Надо сказать, что матч проходил с преимуществом наших футболистов. Даже в ослабленном составе «Зенит» превосходил в классе соперника, переигрывал его.

И вновь вернемся к Аршавину. С тех пор, как мы последний раз видели его на футбольном поле в Петербурге, он несколько потерял скорость. Но по-прежнему обладает филигранной техникой, прекрасно читает игру. Почти весь матч, вплоть до замены на 87-й минуте, Андрей дирижировал действиями своих партнеров.

Не изменилась и манера общения с прессой. В перерыве звездный полузащитник вежливо отвечал на вопросы тележурналиста. Но был краток и все своим видом показывал, что хотел бы побыстрее завершить это интервью.