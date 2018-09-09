СЕГОДНЯ 22:32 2018-09-09T22:33:01+03:00

В больницу увезли пятерых. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Одной из погибших не было и восемнадцати лет [фото, видео]

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Очевидцы страшной аварии в Петербурге, на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и улицы Дмитрия Устинова, признаются: такого грохота не слышали никогда. Сегодня, 9 сентября, около семи часов вечера у дома №23 по Шлиссельбургскому столкнулись две легковушки и «ПАЗ».

– Автомобиль «БМВ» летел на огромной скорости, – сообщают очевидцы в соцсетях. – В результате после столкновения маршрутка перевернулась на бок, а легковушку буквально расплющило.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/668069" frameborder="0"></iframe> В Петербурге иномарка влетела в маршрутку. Два человека погибли.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

По данным ГИБДД, за рулем иномарки находился девятнадцатилетний молодой человек.

– Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси «ПАЗ» (им управлял пятидесятилетний мужчина) и легковым автомобилем «Ниссан» (за рулем был мужчина 41 года), – сообщили «Комсомолке» в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

Лихачу девятнадцать лет. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Оба пассажира «БМВ» – молодой человек и девушка – погибли на месте. Девушке было семнадцать лет. Чтобы добраться до них, спасателям пришлось разрезать иномарку. В «Ниссане», к счастью, все уцелели. Пассажирам коммерческого автобуса, который шел по маршруту №239, пришлось выбираться через люк.

– Трое из пассажиров маршрутного такси получили средний вред здоровью, – отмечают правоохранители. – В среднем состоянии и водитель «ПАЗа».

Сам предполагаемы лихач находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.