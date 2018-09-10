Крестный ход на Невском проспекте 12 сентября 2018: схема перекрытия улиц

СЕГОДНЯ 19:39 2018-09-10T20:08:20+03:00

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Более 270 лет в Петербурге существует традиция: по самой главной магистрали города - Невскому проспекту - вплоть до Александро-Невской лавры проходит крестный ход. Да, традиция прерывалась в советские годы, но сейчас она восстановлена. И если в 2013-м в акции приняло участие всего несколько тысяч человек, то уже в прошлом году крестным ходом по Невскому прошло порядка пятидесяти тысяч петербуржцев. Таким образом Северная столица отмечает День святого благоверного князя Александра Невского. Именно в этот день почти триста лет назад основатель города император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи князя, покоившиеся до этого во Владимире.

- В девять утра в Казанском соборе начнется богослужение, которое возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, - сообщили в правительстве города. - В одиннадцать начнется движение колонны - к полудню она подойдет к лавре.

В этом году во главе крестного хода вместе с одной из главных святынь Петербурга - Казанской иконой Божией Матери - понесут еще и ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского, которую привезли с острова Корфу в Греции.

На этом праздник не завершится. С двенадцати и до часу дня на площади Александра Невского пройдет еще один, малый крестный ход с мощами святого благоверного князя. Здесь же состоится парад роты почетного караула и курсантов военных училищ Петербурга.

ВНИМАНИЕ, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Где в этот день закроют проезд

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Во время шествия с 09.00 до 14.00 на всех перекрестках, что граничат с Невским проспектом, повесят «кирпич». Ограничения движения будут сниматься по мере прохождения крестного хода. Так, проезд около Дворцовой площади заработает уже около 11.00.

Кроме того, необходимо помнить, что часть улиц перекроют накануне. То есть уже с 20.00 11 сентября нельзя будет проехать и припарковаться на Казанской улице - от Гороховой до Невского проспекта, на набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой, в переулке Сергея Тюленина и на Московском проспекте вплоть до дома 100. Так что будьте внимательны, ищите пути объезда, а лучше вообще по возможности не пользуйтесь машиной в этот день.