2018-09-10T11:52:22+03:00
Происшествия

Ветеринары спасают лисицу Виву, сбитую на Дороге Жизни

У лесной красавицы переломаны ребра и позвоночник
Анна ПОСЛЯНОВА
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Лиса очнулась, ест. Но никаких прогнозов доктора давать не берутся. Фото: РКЦ «Велес»Лиса очнулась, ест. Но никаких прогнозов доктора давать не берутся. Фото: РКЦ «Велес»
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За жизнь рыжей обитательницы лесов Ленобласти бьются в деревне Рапполово. Лисицу, которая попала под колеса на Дороге Жизни, выхаживают ветеринары центра помощи животным «Велес». Дикую красавицу уже назвали Вивой. Потому что верят: лисичка будет жить.

Тревожный звонок раздался в «Велесе» в субботу, 8 сентября, в первой половине дня. Звонила женщина-автомобилистка, которая заметила на обочине Дороги Жизни сбитую лису, «еще живую». Дама сильно переживала.

Увы, после встреч с машинами лисы выживают редко. А в ту субботу, как бы спасатели диких животных ни хотели помочь, на дежурстве были всего двое, без транспорта.

На вторые сутки Вива пришла в себя. Фото: РКЦ «Велес»

На вторые сутки Вива пришла в себя. Фото: РКЦ «Велес»

К вечеру в центр позвонила еще одна автоледи. Она заметила, как какой-то мужчина убрал что-то с дороги. Остановилась. И увидела ту же лисицу. Она все еще дышала…

– И вот Вива у нас, – рассказывает основатель и руководитель центра «Велес» Александр Федоров. – Как она дожила до этого момента, непонятно: целый день пролежала на обочине. У лисицы сильная черепно-мозговая травма, косточки переломаны. Состояние, в котором она поступила, в переводе на человеческий, – кома.

Рентген показал, что у Вивы переломаны ребра, сломан позвоночник и порван спинной мозг.

– Вытащили на этот свет, – вздыхает Федоров. – Лиса очнулась, ест. Но там все плохо…

Со всех концов региона Виве шлют слова поддержки: «Лисонька, ты только живи!».

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