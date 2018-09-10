Работа из надежных рук: Увольнение с работы: трагедия или новый старт?

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-10T12:54:31+03:00

Если вы приобрели статус безработного, подумайте, может, этот поворот в жизни пойдет вам на пользу.

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Потеря работы - всегда стресс, а если с ней связана большая часть жизни, то стресс вдвойне. Но бывает так, что приходится выбирать: оставаться на привычном месте в ущерб своим интересам или рискнуть и начать искать новую работу. Петербуржец Юрий Петров решил пойти по второму пути.

- На прошлой работе я трудился без малого двадцать лет и в какой-то момент понял, что засиделся на одном месте, перерос ту должность, которую мне предлагал прежний работодатель, - рассказывает Юрий Петров.

Плыть по течению мужчина не захотел и решил поменять работу. По специальности Юрий Алексеевич - инженер, окончил Горный университет, работал электриком, занимал должность старшего инженера, отвечал за эксплуатацию зданий и сооружений. Однако мужчина понимал, что сегодня высшее образование и опыт - это лишь отправная точка. Чтобы шагать в ногу со временем и быть востребованным на рынке труда, нужно получать дополнительные знания.

- Поэтому, уволившись, я встал на учет в Центр занятости Санкт-Петербурга, так как знал, что там есть возможность переобучения. Курсы «Специалист по охране труда» выбрал сам, так как это перекликалось с моей специальностью и родом деятельности, - продолжает Юрий Петров. - В итоге учился три месяца и получил полноценное образование, которое позволило мне укрепить свои позиции на рынке труда.

На новую работу Юрий Алексеевич устроился сразу после окончания курсов. Правда, через некоторое время ее поменял.

- После переобучения у меня появилась возможность выбирать из имеющихся вакансий именно ту, что нравится, что в наше время немаловажно. Собственно, поэтому я и решил учиться, чтобы освежить знания и найти работу, которая меня устраивала бы во всех отношениях, была по душе, - говорит Юрий Петров. - Сейчас я работаю на более высокой должности, чем перед увольнением, и очень доволен.

Так что расставание с работой, несмотря на стресс, вполне может стать новым стартом в жизни. Правда, для этого придется приложить усилия, например, снова сесть за парту для совершенствования профессиональных навыков или получения новой специальности. Главное - не впадать в депрессию.

- Когда ты остаешься без работы, меняется образ жизни, исчезает привычный круг общения, появляется неуверенность в себе - все это психологически очень сложно. Обучение помогло мне не только безболезненно пережить «безработный» период, но и познакомиться с новыми интересными людьми - как с теми, кто со мной учился, так и со специалистами петербургской службы занятости, - добавляет Юрий Петров.

НА ЗАМЕТКУ

Увольнение - повод не для грусти, а для того, чтобы начать новую жизнь и найти любимое дело! Если вы пока не нашли вакансию своей мечты, обязательно приходите на общегородскую Ярмарку вакансий, которая состоится 12 сентября в «Ленэкспо». Время работы - с 11.00 до 17.00, вход бесплатный.

В этом году посетителям будут доступны 2,5 тысячи вакансий в сферах производства, образования, IT, медицины и здравоохранения, строительства, транспорта и связи, пищевой промышленности, индустрии гостеприимства и услуг. А психологи и специалисты Центра занятости населения Санкт-Петербурга помогут выбрать подходящую программу переобучения или повышения квалификации, расскажут о навыках, необходимых для успешного поиска работы и продвижения по карьерной лестнице, проконсультируют по вопросам планирования карьеры и выбора подходящей сферы деятельности.