«Лошадь отделалась легким испугом»: Сергей Селин рассказал, как попал в ДТП в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-10T13:44:55+03:00

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Неприятным сюрпризом началось10 сентября для актера Сергея Селина. Около 11 утра в машину всем известного Дукалиса из «Улиц разбитых фонарей» въехал белый «Хендай Солярис». Авария произошла в самом центре города – на площади Восстания.

- Это просто классика жанра. «Запорожец» вдруг влетает в «Мерседес», - позднее сказал по телефону корреспонденту «КП-Петербург» сам артист. - Мы стояли на перекрестке, горел красный сигнал светофора, а в это время нам в зад въехал белый седан.

Расстройство актера можно понять, ведь он был не один, а с женой. Супруги вдвоем отправились в магазин, чтобы выбрать парту для своей дочери, которая пошла во второй класс. Авария в самом центре города грозила собрать вокруг себя огромную пробку, да и перспектива ждать ГИБДД не радовала.

- ГАИ я вызывать не стал, - рассказал Селин. – Да и зачем это надо? Люди торопились на работу и уже начали нетерпеливо сигналить нам, а моя машина почти не пострадала. - Лошадь отделалась легким испугом, - пошутил актер.

Оказалось, что за рулем второй машины оказались приезжие из Узбекистана.

- После столкновения, я вышел из машины и отчитал двух рыдающих парней, за то, что гоняют на красный сигнал, - рассказал Селин. - Но их даже жалко стало - ребятам придется долго восстанавливать свою «лошадку». Передняя часть их машины сильно разбита.