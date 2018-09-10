Во время ремонта строители уничтожили уникальную метлахскую плитку в здании XIX века

СЕГОДНЯ 18:38 2018-09-10T18:44:29+03:00

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От рук горе-работников в Петербурге пострадало историческое здание в центре города. Дом XIX века в стиле неоренессанс лишился уникальной метлахской плитки в парадном вестибюле. Некогда в здании на Ломоносова,9 располагалось Императорское коммерческое училище. Сегодня это одно из помещений Университета ИТМО, в котором решили сделать ремонт. Проект его был согласован Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) после историко-культурной экспертизы. Но во время работ что-то пошло не так.

– Рабочие раскололи историческую метлахскую плитку завода Эрлиха, собрали ее в мешки и вывезли в качестве строительного мусора. О том, что убранство парадного вестибюля памятника регионального значения представляет ценность, подрядчики, видимо, оказались не в курсе, – сообщили на официальной странице Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в соцсети.

Во время ремонта на Ломоносовской, 9 разобрали исторические полы. Фото: vk.com/voopiik_spb

Покрытие из старинной плитки должны были отреставрировать, но строители почему-то решили с ним расправиться. Разобранными оказались не только полы, но и само перекрытие. В КГИОП эти работы уже назвали самовольными и отметили, что письменного разрешения на них не было. Теперь в Комитете выясняют, кто поиздевался над памятником архитектуры.

– КГИОП назначена внеплановая проверка, в том числе, чтобы установить соответствие проводившихся работ проектной документации. По факту проведения самовольных работ лица, ответственные за их проведение, будут привлечены к установленной законом ответственности, – сообщили в пресс-службе КГИОП.