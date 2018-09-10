2018-09-10T18:44:29+03:00
Общество

Во время ремонта строители уничтожили уникальную метлахскую плитку в здании XIX века

Дом на улице Ломоносова, 9 является архитектурным памятником
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
В Петербурге во время ремонта в старинном здании Императорского коммерческого училища работники самовольно удалили историческую метлахскую плитку. Фото: vk.com/voopiik_spbВ Петербурге во время ремонта в старинном здании Императорского коммерческого училища работники самовольно удалили историческую метлахскую плитку. Фото: vk.com/voopiik_spb
Изменить размер текста:

От рук горе-работников в Петербурге пострадало историческое здание в центре города. Дом XIX века в стиле неоренессанс лишился уникальной метлахской плитки в парадном вестибюле. Некогда в здании на Ломоносова,9 располагалось Императорское коммерческое училище. Сегодня это одно из помещений Университета ИТМО, в котором решили сделать ремонт. Проект его был согласован Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) после историко-культурной экспертизы. Но во время работ что-то пошло не так.

– Рабочие раскололи историческую метлахскую плитку завода Эрлиха, собрали ее в мешки и вывезли в качестве строительного мусора. О том, что убранство парадного вестибюля памятника регионального значения представляет ценность, подрядчики, видимо, оказались не в курсе, – сообщили на официальной странице Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в соцсети.

Во время ремонта на Ломоносовской, 9 разобрали исторические полы. Фото: vk.com/voopiik_spb

Во время ремонта на Ломоносовской, 9 разобрали исторические полы. Фото: vk.com/voopiik_spb

Покрытие из старинной плитки должны были отреставрировать, но строители почему-то решили с ним расправиться. Разобранными оказались не только полы, но и само перекрытие. В КГИОП эти работы уже назвали самовольными и отметили, что письменного разрешения на них не было. Теперь в Комитете выясняют, кто поиздевался над памятником архитектуры.

– КГИОП назначена внеплановая проверка, в том числе, чтобы установить соответствие проводившихся работ проектной документации. По факту проведения самовольных работ лица, ответственные за их проведение, будут привлечены к установленной законом ответственности, – сообщили в пресс-службе КГИОП.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
География призеров: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону
В первую сентябрьскую пятницу 2018 года в питерском порту «Морской фасад» было очень жарко. Компания Х5 проводила здесь конкурс водительского мастерства «Лига профессиональных водителей»
Новости 24
На юго-западе Петербурга на торги выставят пять парковок
Пулково примет крупнейший пассажирский самолет в мире
Глава компании «Усть-Луга» не смог обжаловать свое банкротство
Двадцать компаний Петербурга сами установили цены на отопление
На «Новокрестовской», открытой с четвертого раза, начинается ремонт эскалаторов
Маркизио отдаст сыновей в Академию «Зенита»
Ограждением, упавшим на мигранта у Единого центра документов, занимается полиция
На КАД на шесть дней перекроют одну полосу и два съезда
В Петербурге на ребенка упали хоккейные ворота
Движение в центре Петербурга перекроют из-за крестного хода
Дукалиса «забодали»: На площади Восстания в аварию попал Сергей Селин
Два управленца «Петербург Газа» получили крупные штрафы за коммерческий подкуп
У крематория обнаружили пакет с человеческими костями
В Петербурге впервые пройдет акция «На учебу на велосипеде»
Кирилл Серебренников поставит спектакль на сцене БТД имени Товстоногова
Маркизио рассказал о впечатлениях от первой игры за «Зенит»
Сборная Санкт-Петербурга стала победителем Мемориала Гранаткина
В Петербурге туман: утром будет прохладно, а днем распогодится
Участники шоу «Замуж за Бузову» бились за сердце красавицы на шпагах
Выборы 9 сентября 2018 в Ленинградской области: В Волошове и Колтушах за весь день – два эксцесса
«Зенит» обыграл «Кайрат» со счетом 1:0
На Будапештской пожарные спасли из горящей квартиры ребенка. Но это фейк
Рабочая неделя в Петербурге и Ленобласти начнется с тумана
На Кировском заводе погрузчик насмерть придавил нетрезвого иностранца
Район озера Долгое превратился в Венецию из-за прорыва трубы
Кот Ахилл щеголяет в тельняшке в День тельняшки
«Зенит» поздравил с 92-летием тренера Германа Зонина
Выборы 9 сентября 2018 в Ленинградской области: Волошово и Колтуши выбирают депутатов