Поджигателя старинной церкви в Кондопоге проверят на вменяемость

СЕГОДНЯ 22:02 2018-09-10T22:08:15+03:00

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Пятнадцатилетний пироман, которого обвиняют в поджоге Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопога, отправится на судебно-психиатрическую экспертизу. Дело юного предполагаемого сатаниста ведет Петрозаводский городской суд.

Исследование на вменяемость будет проходить стационарно. Проведут его, по данным карельских изданий, в Москве. Изучение психики подростка и подготовка заключения займет тридцать дней.

Пожар в церкви, построенной в 1774 году в память о погибших крестьянах при Кижском восстании, начался 10 августа. Спасатели сразу подумали, что это не случайность. Подросток быстро попал в число подозреваемых. Ради безопасности парня поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.

В конце августа благотворительный фонд «Северный духовный путь» открыл сбор на воссоздание храма. Церковь, сгоревшая дотла, была уникальной, ее охраняли на федеральном уровне: она считалась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, высота ее достигала 42 метров.

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