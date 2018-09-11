Олимпийский чемпион Виктор Ан ищет жильцов в квартиру, полученную после Сочи-2014

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-11T16:13:24+03:00

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Семилетние каникулы звезды Олимпиады 2014 года корейца Виктора Ана, похоже, закончились. Конькобежец заявил, что завершает спортивную карьеру и улетает на родину. Но, похоже, не на совсем. Огромную квартиру в элитном районе Санкт-Петербурга, которую спортсмену подарили после Игр, он не продает, а отдает аренду.

- Добрым людям, - цитирует слова конькобежца риэлтор Полина. – Виктор жил все эти годы там с женой и хочет, чтобы туда заселилась семейная пара с ребенком и им было также уютно и хорошо.

Цена вопроса, кстати, вполне себе приемлемая по столичным меркам. 100 квадратов будут стоить в месяц 50 тысяч рублей. Квартира расположена в 35-этажном жилом комплексе на берегу Невы. В апартаментах - большая прихожая, отделанная панелями черного дерева, кухня со всей бытовой техникой, отдельный кабинет. В каждой комнате кондиционер.

- Виктор сдает жилье только на длительный срок, - добавила риэлтор. – Наценку за то, что там жил олимпийский чемпион, мы не делаем! Цена –подарок, я бы сказала. И это тоже было пожелание спортсмена.

Кстати, квартиру Ану подарили петербургские бизнесмены по своей воле: председателю совета директоров одной из крупных строительный компаний Федору Туркину показалось странным, что у человека, успевшего так много сделать для российского спорта, нет собственного жилья. А еще, возможно, сыграло свою роль и то, что Петербург — родина отечественного конькобежного спорта: в середине XIX века здесь появился первый в России клуб. Отделку жилья делали по дизайнерскому проекту в корейском стиле: минимализм, только светлые тона и натуральное дерево.

Напомним, кореец Ан Хен Сун получил российский паспорт в 2011 году, после этого он взял себе имя Виктор Ан. После Олимпиады ему вручили в подарок не только эту квартиру. У атлета есть таунхаус в подмосковном поселке «Олимпийская деревня Новогорск» и двухкомнатная квартира в Обнинске. Что будет с этой недвижимостью, пока вопрос.