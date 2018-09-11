Эстонский скульптор нашел копию своего фонтана в пригороде Петербурга

СЕГОДНЯ 13:28 2018-09-11T14:32:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Пригород культурной столицы Кудрово «украл» символ эстонского Тарту – фонтан «Целующиеся студенты». Копия знаменитой скульптурной композиции появилась в конце августа в активно строящемся жилом комплексе «Новый Оккервиль». И власти Тарту, и эстонский скульптор Мати Кармин сильно удивились.

– Я возмущен сложившейся ситуацией, – поделился скульптор с «Комсомолкой». – Удивляет то, что подобное вообще могло произойти в России – участнице Всемирной конвенции об авторском праве и члене Всемирной организации интеллектуальной собственности. Ни я, ни город Тарту не давали разрешения на использование этого произведения искусства.

Студентов поставили на месте старого фонтана. Фото: Официальный сайт Мати Кармина

59-летний Кармин, в прошлом – президент Эстонского объединения художников, отлил бронзовых студентов в 1998-ом. Накануне проект фонтана со скульптурой стал победителем конкурса на перестройку старого фонтана, построенного перед городской ратушей еще в 1948 году. Романтичная композиция продолжила традицию «предшественника»: и стала знаковым местом для молодоженов. Целующиеся влюбленные быстро превратился в одну из самых запоминающихся деталей города. Сегодня фонтан украшают изразцы с названиями городов-побратимов.

Чуть меньше года назад к Кармину обратились из России: некая строительная компания якобы спрашивала, можно ли установить копию «Целующихся студентов» под Петербургом. Но художник отвечать не стал. Ведь, хотя он и автор композиции, фонтан принадлежит Тарту, а значит, эстонским властям и решать.

В Тарту композицию назвали открытием года. Фото: Официальный сайт Мати Кармина

И вот, в конце августа, Кармин увидели в сети фото со своими студентами, но среди современных жилых кварталов. Совпадает практически все: и поза обнимающейся пары, и зонтик, и четыре распылителя, направляющие на героев струи воды. Даже одежка – и та «импортная». Правда, поцелуй российских студентов более сдержанный. Но точнее скопировать трудно.

– Для определения своих дальнейших шагов я уже связался с адвокатским бюро в Петербурге, – отмечает скульптор.

Кудровский фонтан в ходе строительства. Фото: Сообщество «Кудрово здесь» в «ВКонтакте»

Решений художнику видится два: или извиниться и договориться с Тарту, или убрать «клонов» студентов вообще. Радикальных мер, конечно, не хотелось бы.

Мнения жителей Кудрова – которые, к слову, будут оплачивать содержание фонтана из своих карманов, – разделились. Одни считают претензии эстонца необоснованными: похожие фонтаны бьют во многих городах, в той же Феодосии, и радуют прохожих. Другие считают, мол, красота красотой, но можно было бы обойтись без скандалов и придумать что-нибудь свое.

– Это частная территория, земля застройщика, – парируют власти Кудрова. – Он может ставить на ней такие фонтаны и скульптуры, какие пожелает. Администрация не имеет к этому никакого отношения. Жалоб из Эстонии или от граждан Эстонии мы не получали.

Так выглядят отечественные студенты. Фото: Сообщество «Кудрово здесь» в «ВКонтакте»

В Посольстве Эстонии в Москве об обиде Тарту ничего не слышали.

– Обращений по данному вопросу мы не получали, – сообщают и в Минкульте. – Участия в финансировании данной скульптурной композиции мы не принимали, разрешением споров, связанных с авторскими правами, не занимаемся.

Земля и объекты на ней – собственность компании «Отделстрой», которая и возводит жилой комплекс у реки Оккервиль.

– На данный момент к нам с официальными запросами или претензиями никто не обращался, – сообщил «Комсомолке» застройщик. – А в случае обращения мы обозначим нашу позицию в суде.

КОМПЕТЕНТНО:

Вице-президент Адвокатской палаты Ленобласти Денис Лактионов:

– Не секрет, что знаковые архитектурные объекты копируют по всему миру. Тот же Лас-Вегас наполнен репликами знаменитых шедевров зодчества. Но ни о каких судебных процессах я не слышал.

В данном случае исход претензий зависит от множества деталей. Надо смотреть на авторское право скульптора: распространяется ли оно на Россию, в каких оно формулировках. Решать, плагиат ли это, должны эксперты: необходимо будет сравнить, насколько фонтаны совпадают.

Судебный процесс, если он начнется, будет проходить по законодательству России. Скульптору нужно быть готовым к тому, что оно может не совпадать с эстонским.

Отрадно, что, раз это частная территория, то и претензии к Ленобласти, к Петербургу, к России неоправданны.