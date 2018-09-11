Сижу за решеткой в квартире своей: как преступники* в России сидят под домашним арестом

СЕГОДНЯ 20:20 2018-09-11T20:45:23+03:00

"Комсомолка" выяснила, чем отличается настоящий домашний арест от того, что показывают в сериале Фото: Александр ГЛУЗ

Корреспондент «Комсомолки» выяснил, реально ли сбежать, если за тобой следит гаджет

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После выхода на ТНТ сериала «Домашний арест» (там проворовавшегося мэра отправляют по месту прописки до суда — прим. ред.) зрителей мучает вопрос, а как на самом деле преступники сидят под домашним арестом. Кто ходит за продуктами? Можно ли приглашать гостей? Разрешено ли пользоваться телефоном и выходить в интернет? А тут еще в Питере и подростки из банды АУЕ (любители уголовной тематики – прим. ред.) сбежали из-под домашнего ареста. Чтобы разобраться во всех тонкостях, журналист «КП» отправился в гости к одному из домашних арестантов.

ВЫБИВАЛ БИТОЙ ДОЛГ

Вместе со старшим инспектором Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Людмилой Сафоновой мы едем к 22-летнему Кириллу Иванову (имя изменено по просьбе обвиняемого – прим. ред.). Парень уже год сидит под присмотром гаджета. Кирилл выбивал долг в 7 тысяч рублей из своего знакомого. В прямом смысле выбивал — при помощи биты. А вместе с долгом забрал еще и все сбережения своего знакомого. Иванов раньше не привлекался к уголовной ответственности, поэтому его отправили не в следственный изолятор, а в родные стены.

С помощью этого браслета ФСИН круглосуточно следит за домашними арестантамиФото: Александр ГЛУЗ

- Кирилл живет в квартире с мамой, братом, сестрой и тремя кошками, - объясняет Людмила Сафонова. – Если человек прописан с родственниками, то на время ареста, естественно, выселять их никто не будет. Другое дело – если жильцы проходят по делу потерпевшими или жертвами. Тогда находиться с подсудимым в четырех стенах нельзя.

МОЖНО НАДЕТЬ ДАТЧИК НА КОШКУ?

В дверях нас встречает улыбающийся Кирилл. Следом за ним в коридор выбегают три кошки. Одна из них пытается уцепиться за резиновый ремешок на ноге хозяина. Это и есть тот самый электронный браслет, который все мы видели в кино.

- Мыться-то в нем можно? - интересуюсь у Кирилла. - Не закоротит?

- Он водонепроницаемый. Только вот в сауну нельзя ходить, может сломаться от высокой температуры, - вздыхает Иванов, но тут же осекается. - Да мне и нельзя в сауну.

Уборка по дому теперь целиком на нашем КириллеФото: Александр ГЛУЗ

Браслет выглядит, как старые наручные часы. Но это лишь видимость.

- В нем есть датчик движения и температуры, - со знанием дела живописует Кирилл. – Если человек не двигается больше 4 часов, то на пульт сотрудников ФСИН отправляется сигнал. Ну не может такое долгое время человек быть неподвижным. Даже во сне все равно переворачиваешься. Или если из тепла выйти на улицу, то датчик мгновенно показывает – человек вышел в холод или жару.

- А если снять браслет и надеть на кошку? Движения есть, тепло от шерсти тоже, – интересуюсь я, пока не слышит наша провожатая Сафонова.

- Неее, - отмахивается Иванов. – Снять его, не повредив, можно только, если пятку себе отпилить. Разорвать тоже не получится. Сразу же звонок из ФСИН…

ПРОГУЛОЧНЫЙ АРЕСТ

В спальне раздается резкая трель. Трезвонит аппарат, больше всего похожий на старенький стационарный телефон. Кирилл снимает трубку и без выражения чеканит:

- Да, я дома, у меня никаких происшествий.

Два раза в день - отчет в ФСИН, что ты домаФото: Александр ГЛУЗ

Кладет трубку и объясняет:

- Проверочный звонок. Эту штуковину мне ГУФСИНовцы притащили. Звонят два раза в сутки. А бывает и больше, если у них закрадываются какие-то сомнения. Но я законопослушный арестант. На рожон не лезу. А чего мы все дома-то сидим? Пойдем на улицу прогуляемся...

- Какая улица? - хмурюсь я. - У тебя же ДОМАШНИЙ арест.

Кирилл окидывает меня снисходительным взглядом.

- По решению суда обвиняемым разрешены прогулки, - медленно разжевывает домашний арестант с годовым стажем. – Время определяет суд. Мне вот разрешено гулять два часа в сутки. Это время я могу делить: сходить на полчасика, потом еще на полтора или наоборот. Перед каждой прогулки и после нее – звонок в ФСИН: «Я ушел, я пришел».

За время домашнего ареста Кирилл научился готовитьФото: Александр ГЛУЗ

- А на улице чем занимаешься?

- Подтягиваюсь на спортплощадке, до продуктового хожу.

- С друзьями, наверное, видишься....

- Неа. Это запрещено. И на улице не могу с парнями общаться, и тем более домой их приводить. Говорить можно только с ближайшими родственниками.

- И что даже поздороваться нельзя, если тебя приветствуют?

- Ну уж до абсурда-то не доводи. «Здрасьте» сказать соседке бабе Мане — это всегда пожалуйста.

ИНТЕРНЕТ ПОД КОЛПАКОМ

Мы возвращаемся в квартиру. Инспектор Сафонова, не спускает с нас глаз.

- Выпивать тебе можно? – шепотом интересуюсь у Кирилла.

- Можно. Главное не буянить и никому не мешать. Но я этим делом не злоупотребляю. Лучше уж в приставку Xbox поиграть.

Игры в приставку под домашним арестом не запрещаютсяФото: Александр ГЛУЗ

Кирилл достает пару джойстиков и включает игру.

- Но ты не подумай, что у меня такая уж прям шикарная жизнь, - жалобно говорит Иванов, увлеченно нажимая на кнопки. - Интернетом вот, например, мне нельзя пользоваться. Я уже год в соцсети не заходил. И звонить можно только адвокату. Но зато я взял на себя все домашние дела: стирка, уборка, мытье полов. Делаю все, что раньше делала мама. Даже готовить научился! Но лучше бы я всем этим раньше занялся. Вместо того, чтобы битой махать...

Кириллу Иванову грозит 7 лет тюрьмы. И это будет вовсе не домашний арест рядом с мамой и кошками. А настоящая камера с решеткой. Суд должен состояться в ближайшее время.

Конкретно

Что разрешено?

- Просмотр телевизора

- Компьютерные игры

- Прогулки, походы в магазин (2 часа в сутки)

- Покидать квартиру в случае ЧП

- Общение с домочадцами

- Кальян, алкоголь

- Работа по решению суда

Такой набор выдают обвиняемым под домашним арестомФото: Александр ГЛУЗ

Что запрещено?

- Интернет

- Выходить из квартиры дольше, чем на 2 часа

- Общение с друзьями и знакомыми

- Звонки (кроме адвоката)

- Сауна (чтобы не сломать браслет).

Владимир Посадский объясняет, что цель домашнего ареста - оставить человека в семьеФото: Александр ГЛУЗ

Компетентно

«Наша цель – оставить человека в семье»

- Во время домашнего ареста человек живет обычной нормальной жизнью, - объясняет Владимир Посадский, начальник «Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Цель меры пресечения - чтобы человек не мешал уголовному делу, не скрылся, не попытался уничтожить улики или оказать давление на свидетелей. Никто не собирается ломать человеку всю жизнь. Домашний арест нужен, чтобы обвиняемый не отрывался от семьи и социума. Нет такой цели, чтобы обвиняемый страдал: телевизор ему выключить, газеты все убрать.

* в данном материале речь идет еще не о преступнике, а об обвиняемом. Суд над Кириллом Ивановым еще не состоялся

Подготовлено при содействии пресс-службы УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.