Фанни Каплан помогли задержать «пролетарские дети»

СЕГОДНЯ 12:13 2018-09-12T12:14:55+03:00

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Споры о том, что же произошло 30 августа 1918 года, не утихают до сих пор. Версии выдвигаются разные: убийство заказал Яков Свердлов, метивший на роль вождя, или это была инсценировка, которую придумал Ленин, чтобы начать красный террор... Но факт остается фактом: Владимир Ильич умер в 53 года - менее чем через шесть лет после этой истории. Эксперты считают, что во многом именно пули Каплан подорвали здоровье вождя и привели к преждевременной его кончине.

К столетию этого события Президентская библиотека имени Ельцина рассекретила материалы о покушении на жизнь вождя революции. Фотографии, допросы, показания свидетелей, бюллетени, директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича...

- Впервые за 100 лет все 189 страниц дела - от момента покушения на Ленина его до выздоровления - опубликованы полностью, - говорит и. о. гендиректора Президентской библиотеки историк Валентин Сидорин. - До этого мы могли видеть только фрагменты. Сейчас можно составить полную картину, ведь самое основное кроется в деталях, которые ранее были неизвестны. К примеру, главный вопрос: призналась ли Каплан?

Вместе с историками «Комсомолка» восстановила хронологию событий.

Президентская библиотека имени Ельцина рассекретила материалы о покушении на жизнь вождя революции.Фото: Олег ЗОЛОТО

«Ленин неподвижно лежал лицом к земле»

30 августа 1918 года. Завод Михельсона. 20.00. Несмотря на то что утром в Петрограде застрелили председателя ЧК Моисея Урицкого, в столице решили не отменять запланированные выступления членов Совнаркома. Владимир Ильич вечером приехал на завод Михельсона, где проходил митинг на тему «Диктатура буржуазии и диктатура пролетариата». Выступление закончилось, шофер Степан Гиль уже завел мотор, и вдруг одна из женщин (позже выяснилось, что ее зовут Мария Попова) остановила вождя на пути к автомобилю, чтобы задать дополнительные вопросы. Бах, бах, бах! Прогремели три выстрела. Две пули попали во Владимира Ильича, а еще одна угодила в Попову. Началась паника. Рядом не было никакой охраны. Чекист Батулин находился в 15 - 20 шагах о Ленина и не успел отреагировать. Он даже не видел, кто стрелял.

Из показаний помощника военного комиссара 5-й Московской советской пехотной дивизии Батулина:

«Я услышал три резких сухих звука, которые принял не за револьверные выстрелы, а за обыкновенные моторные звуки. Вслед за этим я увидел толпу народа, до этого спокойно стоящую у автомобиля, потом она разбегалась в разные стороны, и позади кареты автомобиля тов. Ленин неподвижно лежал лицом к земле. Я не растерялся и закричал: «Держите убийцу тов.Ленина!» и с этими криками выбежал на Серпуховку. Около дерева увидел женщину с портфелем и зонтиком в руках, она остановила мое внимание.

Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину, зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: «А зачем вам это нужно?» Тогда я, обыскав ее карманы и взяв ее портфель и зонтик, предложил идти за мной. В дороге я ее спросил, чуя в ней лицо, покушавшееся на товарища Ленина: «Зачем вы стреляли в товарища Ленина?» На что она ответила: «А зачем вам это нужно знать?», что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на товарища Ленина».

Раненый Ленин шутил: «Подкузьмили мне руку». Фото предоставлено Президентской библиотекой им.Ельцина.

«Стреляла я по убеждению»

Тот же день. 23.50. Лубянка. В кабинете пятеро мужчин и женщина - растрепанная, бледная, в черной кофточке, наспех заправленной в черную юбку. Заместитель Дзержинского Петерсон начинает допрос Каплан.

Из материалов ВЧК:

«Приехала я на митинг часов в восемь. Кто мне дал револьвер, не скажу... У меня никакого билета профсоюзного союза не было. Откуда у меня деньги, я отвечать не буду. Я уже сказала, что фамилия моя Каплан одиннадцать лет. Стреляла я по убеждению. Есть ли у меня знакомые среди арестованных Чрезвычайной комиссией, не знаю».

Фанни Каплан. Фото: из Фондов Центрального архива ФСБ РФ.Фото: Олег ЗОЛОТО

Протокол Каплан подписать отказалась, заявляя: «Не скажу... не хочу... не буду... не знаю...». Но главное, следствие располагало признанием.

Председатель ВЦИК Яков Свердлов требует немедленно перевести Каплан с Лубянки на территорию Московского Кремля. Этой же ночью ее на машине перевозят в Кремль и запирают в полуподвале - под бывшими апартаментами их высочеств.

На волоске от смерти

31 августа. 1.00. Кремль. Машина Ильича въехала в Кремль через Троицкие ворота. По логике вещей нужно было бы доставить вождя в ближайшую больницу, но Ленин приказал ехать домой. В здании Сената была высокая лестница, которая вела к его квартире. Он сам поднялся на третий этаж. С трудом, истекая кровью. Только после этого его осмотрели медики. В материалах дела есть свидетельства врачей.

Запись из показаний врача А. Винокурова:

«Ранение оказалось несравненно тяжелее, чем это казалось на первый взгляд. Одна пуля застряла у лопатки. Эта рана жизни не угрожала. Но другая пуля прошла через шею, задев верхушку левого легкого и вызвав внутреннее кровотечение в полость плевры. Только каким-то чудом пуля не задела важных для жизни органов, проходящих в этом месте в области нее, - крупных кровеносных сосудов и нервов, поражение одного из коих влечет неминуемую смерть. Ночь прошла в тревоге ввиду нарастающего кровоизлияния и упадка сил. Но могучее сердце могучего борца за пролетариат и беднейшее крестьянство устояло в борьбе со смертельной опасностью». Медики решили, что пули удалять не будут, это было бы слишком опасно.

По распоряжению управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича газеты стали ежедневно публиковать бюллетени о здоровье Ленина. И не только их. Каждый номер начинался с гневной передовицы: «Вызов Советской власти», «Предательский выстрел», «Горе белогвардейцам!», «Да здравствует беспощадный, классовый, красный террор!», «Злоба бессилия»... В публикациях просят явиться на допрос свидетелей ЧП, а также собирают информацию об оружии. Как известно, оружия, из которого был произведен выстрел, на месте покушения не нашли.

Запись о «пролетарских детях», которая помогла задержать преступницу. Фото предоставлено Президентской библиотекой им.Ельцина.

Странный браунинг

1 сентября 1918 года. Следственные действия и допросы продолжаются. Рабочий завода Савельева Кузнецов принес браунинг № 150489. Он утверждал, что поднял оружие на месте покушения и забрал его с собой как дорогую реликвию.

- Где лежал браунинг?

- Возле тела Владимира Ильича... - пожал плечами Кузнецов.

Получалось расхождение с показаниями шофера Степана Гиля: тот утверждал, что кто-то толкнул оружие ногой под машину. Браунинг был семизарядный, в обойме оставалось четыре пули. Это было странно: на месте покушения нашли четыре гильзы! И если из него было сделано три выстрела, то откуда четвертая гильза? Несовпадение! Но пистолет приняли как улику.

Успела скрыться за две минуты

2 сентября 1918 года. Завод Михельсона. Следователи решили смоделировать картину покушения.

Машина стоит боком, за рулем шофер Ленина Степан Гиль, он изображает самого себя. Рядом с авто стоят «Ленин» и «М. Г. Попова» (она, кстати, была одной из подозреваемых. - Авт.), они разговаривают. У передних колес машины застыла «Каплан», ее в инсценировке изображал Виктор Кингисепп (один из организаторов Коммунистической партии Эстонии, работал в Верховном ревтрибунале РСФСР, в ВЧК и ВЦИК).

«Каплан» стреляет, шофер Гиль вскакивает. «Ленин» падает, «Мария Попова» от испуга убегает, крича: «Ай, рука отнялась!» Одна из пуль, предназначавшихся Ильичу, попадает в нее. «Каплан» бросается к воротам.

Через день следователи решили смоделировать картину покушения. Фото предоставлено Президентской библиотекой им.Ельцина.

Фотографии делал Яков Юровский - тот самый человек, который руководил расстрелом императора Николая II и его семьи. Но главным на площадке был все же Кингисепп. Потом он лично отсматривал каждый снимок и сопровождал пояснительным текстом:

«Расстояние от автомобиля до ворот составляет 8 сажень 2 фута (чуть больше 18 метров). Каплан успела скрыться всего за две минуты. Но была задержана только благодаря пролетарским детям, не растерявшимся, подобно взрослым, и побежавшим вслед стрелявшей с криком: «Она стреляла в Ленина!»

Расстрел и бочка

3 сентября. Кремль. Трое с половиной суток чекистам хватило, чтобы принять решение. Фанни Каплан как человека, поднявшего руку на вождя революции, приговорили к расстрелу. Комендант Кремля Мальков получает от Свердлова команду исполнить приговор. Каплан привели во двор автобоевого отряда при ВЦИК.

Она нервничает, молчит. Свидетелем этой сцены стал пролетарский поэт Демьян Бедный. Он шел по дороге, встретил коменданта.

- Куда ведут?

- На расстрел.

- А можно я посмотрю?

- Ну смотри...

«Решение стрелять в Ленина у меня созрело давно», - признавалась Фанни на допросе.

Под рев работающих двигателей Каплан расстреляли... Поэт Бедный рухнул в обморок. Однако потом пришел в себя и, следуя указанию Свердлова не оставлять следов, вместе с наркомом засунул тело Каплан в железную бочку. Они облили ее смолой и сожгли. Почему именно таким образом? Свердлов обронил, что Каплан нельзя предавать земле...

Выздоровление вождя

5 сентября 1918 года. Напечатано постановление СНК РСФСР, официально объявившее начало красного террора.

А через две недели, 18 сентября 1918 года, вышел последний бюллетень о состоянии Ленина:

«Температура нормальная. Пульс хороший. От кровоизлияния в левую плевру остались небольшие следы. Со стороны перелома осложнений нет. Повязка переносится хорошо. Положение пуль под кожей и полное отсутствие воспалительных реакций позволяют отложить удаление их до снятия повязки. Владимиру Ильичу разрешено заниматься делами».

И тут же приписка самого вождя: «На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами. В. Ульянов (Ленин)».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Валентин Сидорин, и. о. гендиректора Президентской библиотеки, историк: Этот случай мог перевернуть ход истории

- Власть переменилась, руководство страны в срочном порядке перебралось в Кремль из Петрограда. Это не только сам Ленин, но и наркомы, руководители учреждений... В столице еще ничего не было отлажено. Даже охраны у вождя не было. Да что говорить о безопасности, если элементарные бытовые вопросы не решены. Есть документы: сестра Ильича Мария Ульянова в письме просит коменданта выдать стол, кровать, мыло, гречневую крупу и так далее. Резолюция, кстати, интересная: «Выдать по мере возможности». Словом, органы власти были еще не готовы к работе, и страна вполне могла лишиться вождя в этой суматохе. Это могло бы повернуть ход истории.

КСТАТИ

Разные фамилии и имена

Фанни, она же Фаня, она же Фейга, она же Дора. Каплан, Ройд, Ройдман, Ройтблат. Даже с именем «террористки номер один» XX столетия историки до конца не могут разобраться. Каплан она стала в 1906 году, когда при аресте в Киеве у нее, 16-летней девушки, обнаружили фальшивый паспорт на имя Фейги Каплан. Вместе со своим гражданским мужем Виктором Гарским она готовила покушение на генерал-губернатора на Украине. Гарский сбежал, а Каплан приговорили к вечной каторге. После революции Каплан освободили.