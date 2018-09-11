Голодные медведи вышли к дачным участкам в Карелии

11 Сент. 13:26 2018-09-12T15:34:26+03:00

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«Батюшки, это что же? Медведь?» - прошептала 80-летняя Валентина Антоновна, когда заметила спину бурого хищника в щель дверного проема. Двухметровый зверь разгуливал по ее дачному участку в Суоярвском районе Карелии, как у себя дома – ел яблоки и черноплодную рябину. Что делать? Пенсионерка дрожащими руками набрала номер дочери, а потом и службу спасения. В этот момент на даче она была одна, запаниковала. Хорошо, что специалисты были все время с ней на связи по телефону: они посоветовали на полную громкость включить радио, и громко разговаривать, чтобы напугать хищника. Помогло, незваный гость ушел восвояси. Но наследил.

- Оставил метку в огороде, подобрал все упавшие яблоки, обобрал остатки рябины, - сетовала потом хозяйка. – А вот у входа в дом ничего не тронул, хотя на крыльце стояло ведро с ягодами, корзина с грибами и два ящика кабачков и патиссонов.

Голодные медведи покушаются на урожай дачников в КарелииФото: СОЦСЕТИ

И этот случай не единственный, за последние пару недель в Суоярви несколько раз видели медведей рядом с огородами.

- Все дело в том, что в этом году мало ягод в лесу, медведи голодают, - пояснил начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов минприроды Карелии Илья Кузнецов. - Очевидно, поэтому и выходят к садоводствам. Им ведь нужно нагулять жир перед зимой. Сейчас в лесу дежурят наши инспекторы, чтобы контролировать ситуацию, нужно понять, есть ли угроза жизни для людей. Задача министерства, прежде всего, охранять животный мир, и не допустить трагических случаев, слава Богу, за последние годы таких историй у нас не было. Мы ни в коем случае не хотим расстреливать медведей, которые приблизились к людям. Существует квота на уничтожение бурого хищника. В республике на сегодняшний день 3260 особей, получено только 400 разрешений на отстрел. Однако если будет угроза, выдадут дополнительные.

Косолапый наследил на участке.Фото: СОЦСЕТИ

Но лучше все же заранее знать, что делать при встрече с медведем. Жителям и гостям Карелии еще раз напоминают об этих правилах.

Путешествуя по лесу, самое лучшее, что можно сделать, чтобы избежать случайной встречи с медведем, это:

- быть наготове;

- создавать шум;

- путешествовать группами (большое количество людей пугает медведя и шум слышен издалека. Если с вами дети - держите их всегда рядом или в поле зрения. Вероятность агрессии зверя по отношению к группе людей гораздо ниже);

- держать собаку на поводке (не натасканная на медведя охотничья собака, испугавшись медведя, приведет его к хозяину);

- никогда не приближаться к медведю, держите дистанцию, по крайне мере в 100 метров;

- найдя труп животного в лесу, никогда не приближайтесь.

Если случайная встреча все-таки произошла, реакция медведя во многом будет зависеть от вашего поведения в первый момент встречи.

- остановитесь и спокойно оцените ситуацию;

- не убегайте (медведи могут бегать со скоростью 60 км/час, очень хорошо плавают и могут забираться на деревья);

- не нападайте внезапно на медведя с громким шумом и криками, поскольку это может испугать медведя и спровоцировать нападение;

- медленно отходите назад (лицом к медведю);

- смотрите на медведя, но не в глаза, чтобы увидеть любое внезапное изменение его поведения;

- немедленно удалитесь с этой территории.

- если медведь обнаружил вас, но не проявляет к вам интереса, медленно удалитесь с этой территории.