В ночном клубе Санкт-Петербурга продавали воздушные шарики с «веселящим газом»

СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-12T17:12:58+03:00

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«Красный, синий, голубой – выбирай себе любой!» - догадаетесь что означает эта строчка в меню бара петербургского клуба? Именно под такой формулировкой посетителям предлагали купить яркие воздушные шарики, да не простые, а с «веселящим газом». Да уж, детская считалочка в XXI веке приобрела совсем другой смысл. На днях в увеселительное заведение нагрянула прокуратура с проверкой. Зашли в подсобку, а там – баллоны с закисью азота и пакеты с шариками. Тут уж не отвертишься.

- У нас была информация о том, что в заведении на набережной канала Грибоедова продают закись азота, - сообщили корреспондентам «КП» в прокуратуре Санкт-Петербурга. – Этот препарат включен в государственный реестр лекарственных средств и отпускается только медицинскими учреждениями. Свободная продажа недопустима, необходима специальная лицензия. А так как этой лицензии нет, значит нарушается закон.

Прокуратура возбудила административное дело и направила материалы в Арбитражный суд. Кроме того, выписала предписание генеральному директору ночного клуба.

Зачем продают газ? Это в медицине его используют как анестезию или лекарственное средство, а вне врачебных кабинетов его знают как альтернативу спиртному. Молодежь дышит этими шариками, испытывает легкое опьянение и эйфорию. Один шарик стоит недешево - 500 рублей. А эффект всего минут 15, не больше.

В отличие от алкоголя, закись азота не оставляет следов в крови, а потому балуются шарами даже водители. Надо ли говорить, что веселящие поездки могут закончиться отнюдь не весело. Да и к тому же частое «зависание» с газом может вызвать зависимость, а вот это уже опасно.

Несмотря на реальную угрозу, купить шар с дурманом можно где угодно. Фирм, предлагающих баллоны с веселящим газом, в интернете десятки! Так, например, всего три месяца назад была одна история. Подростки в соцсетях купили «веселящий газ». На хозяина сайта вышла прокуратура, оказлось, что этот товарищ из Санкт-Петербурга. Материалы уже передали в суд, его ждет крупный штраф.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ГЛУШКОВ, токсиколог

«Неконтролируемое применение «веселящего газа» грозит передозировкой и отеком легких»

- Надо понимать, что первоначально область применения закиси азота - медицинская. Анестезия эта безвредная. Но, если один раз и в рассчитанных пропорциях. А если вдохнуть газ больше, чем нужно, может произойти передозировка вплоть до остановки сердца. И второе: в кабинете врача этот препарат в чистом виде, без посторонних примесей. А что там продают в баллонах в барах - мне неизвестно. Поэтому применение закиси азота странного содержания может грозить отеком легких. Пока у нас таких случаев не зарегистрировано, но и не хотелось бы.