2018-09-12T17:12:58+03:00
Происшествия

В ночном клубе Санкт-Петербурга продавали воздушные шарики с «веселящим газом»

Прокуратура города начала проверку и изъяла баллоны
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
В ночном клубе Санкт-Петербурга продавали воздушные шарики с «веселящим газом». ФОТО: прокуратура Санкт-ПетербургаВ ночном клубе Санкт-Петербурга продавали воздушные шарики с «веселящим газом». ФОТО: прокуратура Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

«Красный, синий, голубой – выбирай себе любой!» - догадаетесь что означает эта строчка в меню бара петербургского клуба? Именно под такой формулировкой посетителям предлагали купить яркие воздушные шарики, да не простые, а с «веселящим газом». Да уж, детская считалочка в XXI веке приобрела совсем другой смысл. На днях в увеселительное заведение нагрянула прокуратура с проверкой. Зашли в подсобку, а там – баллоны с закисью азота и пакеты с шариками. Тут уж не отвертишься.

- У нас была информация о том, что в заведении на набережной канала Грибоедова продают закись азота, - сообщили корреспондентам «КП» в прокуратуре Санкт-Петербурга. – Этот препарат включен в государственный реестр лекарственных средств и отпускается только медицинскими учреждениями. Свободная продажа недопустима, необходима специальная лицензия. А так как этой лицензии нет, значит нарушается закон.

Прокуратура возбудила административное дело и направила материалы в Арбитражный суд. Кроме того, выписала предписание генеральному директору ночного клуба.

Зачем продают газ? Это в медицине его используют как анестезию или лекарственное средство, а вне врачебных кабинетов его знают как альтернативу спиртному. Молодежь дышит этими шариками, испытывает легкое опьянение и эйфорию. Один шарик стоит недешево - 500 рублей. А эффект всего минут 15, не больше.

В отличие от алкоголя, закись азота не оставляет следов в крови, а потому балуются шарами даже водители. Надо ли говорить, что веселящие поездки могут закончиться отнюдь не весело. Да и к тому же частое «зависание» с газом может вызвать зависимость, а вот это уже опасно.

Несмотря на реальную угрозу, купить шар с дурманом можно где угодно. Фирм, предлагающих баллоны с веселящим газом, в интернете десятки! Так, например, всего три месяца назад была одна история. Подростки в соцсетях купили «веселящий газ». На хозяина сайта вышла прокуратура, оказлось, что этот товарищ из Санкт-Петербурга. Материалы уже передали в суд, его ждет крупный штраф.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ГЛУШКОВ, токсиколог

«Неконтролируемое применение «веселящего газа» грозит передозировкой и отеком легких»

- Надо понимать, что первоначально область применения закиси азота - медицинская. Анестезия эта безвредная. Но, если один раз и в рассчитанных пропорциях. А если вдохнуть газ больше, чем нужно, может произойти передозировка вплоть до остановки сердца. И второе: в кабинете врача этот препарат в чистом виде, без посторонних примесей. А что там продают в баллонах в барах - мне неизвестно. Поэтому применение закиси азота странного содержания может грозить отеком легких. Пока у нас таких случаев не зарегистрировано, но и не хотелось бы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Поводи по груди и денежку принеси»: в Самаре мошенница заработала больше миллиона на фокусах с «черными» яйцами
Дарья Козловская вместе с сообщницей провернула как минимум три аферы, прежде чем попалась полиции. «КП»-Самара» стали известны подробности похождений «бабушки с яйцом» [Видео]
Новости 24
Председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров: Мы должны сделать все, чтобы стать самым великим православным городом
В Петербурге саперы проверили продуктовый магазин из-за оставленной сумки
МЧС Ленобласти предупредило о ливнях и сильных порывах ветра
В Петербурге администратора притона с путанами оштрафовали на 40 тысяч рублей
Вода в городском пруде в Кингисеппе станет чище
В Петербурге крыша дома обрушилась на иномарку
В Ленобласти запретят разливать спиртное по ночам
Крестный ход собрал пробки в центре Петербурга
Из-за шторма в Петербурге закрыли городские парки и сады
В Петербурге ищут родителей найденного ночью 5-летнего мальчика
Из-за сильного ветра в Неве резко поднялась вода, но дамбу пока закрывать не планируют
Петербургского врача отправят на лечение в психушку за экстремизм
Сломавшийся с утра светофор собрал огромную пробку в Купчино
Расходы на петербургский ТЭК вырастут на 27 процентов
Lada осталась самой популярной маркой машины в Петербурге
Самолет, летевший из Сарагосы в Петербург, сел в Литве из-за умершего пассажира
Нерпенок Вовчик сбежал от людей в Ладожское озеро
На Дивенской улице фасад дома обрушился на стоявшие рядом машины
Среда в Петербурге началась проливными дождями и штормовым ветром
В Санкт-Петербург не пустили 200 тонн "тепленькой" горбуши
Бесхозный предмет на станции метро "Чернышевская" проверяли целый час