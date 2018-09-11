Хоккеист СКА Виктор Тихонов: «Моя жена хочет сниматься в «Молодежке»

11 Сент. 17:56 2018-09-12T19:21:16+03:00

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Теперь хоккеистов петербургского СКА можно увидеть не только в профессиональных матчах, но и в спортивной драме «Молодежка», финальный сезон которой стартует на СТС 17 сентября в 20:00. По сюжету игроки СКА становятся соперниками «Медведей», команды известной всем зрителям сериала. «Комсомолка» решила узнать, как актеры, и спортсмены уживались на одной площадке.

- Это мой первый опыт в кино, до этого приходилось сниматься только в рекламе, - признался «Комсомолке» игрок СКА Виктор Тихонов. - У меня была небольшая, но эмоциональная роль. По сюжету я сижу на лавке и переживаю, когда наш игрок ведет шайбу.

Внук прославленного тренера Тихонов признался, что «Молодежку» с удовольствием смотрит по телевизору, а его жена Евгения даже мечтает сняться в этом сериале.

- Ребята молодцы, конечно, за пять лет они много чему научились, ведь хоккей это очень сложный вид спорта, - похвалил актеров 30 – летний хоккеист. - Здорово, что снимают такие сериалы, это популяризирует спорт.

Кстати, Виктор признался, что у него даже есть любимый игрок «Медведей» - вратарь Семен Бакин, роль которого играет 25 – летний актер Игорь Огурцов.

- Ого, мне очень приятно, я даже в шоке, если честно, - удивился Игорь после того, как мы рассказали ему об этом. – У меня тоже есть любимый игрок, только реальный, это вратарь Александр Еременко, который играет за «Динамо». Помню, как Денис Никифоров (актер, исполнитель роли тренера Макеева в «Молодежке», - прим. авт.) первый раз привел меня на матч Динамо - СКА в Лужниках, я был впечатлен их игрой.

Семен Бакин (актер Игорь Огурцов) познакомился со звездой сборной России Никитой Гусевым.Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Игорю в серии с игроками СКА досталась самая ответственная роль, он подвергся атакам со стороны самого Никиты Гусева, автора двух голов на сочинской Олимпиаде, которые принесли «золото» нашим хоккеистам.

- Гусев очень простой в общении, никакой звездной болезни у него нет, хотя он Олимпийский чемпион и чемпион КХЛ, - рассказал Игорь. – Ему было интересно, как мы, непрофессиональные актеры, по 12 часов находимся на коньках. Помню, на репетиции, перед съемками он кинул с кисти шайбу, она залетела в ворота. Я стоял в воротах и даже ничего не понял - так технично это было. Поймать шайбу от такого игрока - это большая удача и у меня это один раз даже получилось.

- А я впервые снимался в сериале, но не скажу, что волновался, - отметил Никита Гусев. - Просто внимательно слушал режиссёра и чётко выполнял его наставления. Кстати, когда-то я начинал в команде «Белые Медведи», а в «Молодёжке» герои играют как раз за такой клуб. Мне кажется, это символично.

Виктор Тихонов. Фото: ХК СКА

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