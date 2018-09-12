В Петербурге к мощам Спиридона Тримифунтского выстроилась многокилометровая очередь

СЕГОДНЯ 20:27 2018-09-12T20:27:32+03:00

Чтобы приложиться к святыне верующие по несколько часов стоят в ожидании чуда

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С греческого острова Корфу в Россию впервые привезли одну из почитаемых святынь христианского мира – мощи Спиридона Тримифунтского. Три дня десница святого будет пребывать в Петербурге. И уже утром 12 сентября 2018 года перед Казанским собором Новодевичьего монастыря, куда привезли мощи, выстроилась многотысячная очередь.

– Я человек верующий, хожу в церковь, соблюдаю пост. Для меня это важное событие, что привезли десницу, – делится с «Комсомолкой» в очереди пожилая женщина.

Утром Петербург встретил праздник перенесения мощей святого Александра Невского. С ним совпало и прибытие ковчега с десницей. После окончания Божественной литургии в Казанском соборе состоялся крестный ход. Во главе его по Невскому проспекту пронесли Казанскую икону Божией Матери и мощи святого, почитаемого наравне с Николаем Чудотворцем. Доступна для горожан десница стала только с 13:30.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/668488" frameborder="0"></iframe> Крестный ход в Санкт-Петербурге по случаю Дня перенесения мощей Александра Невского.

К тому времени, когда в Новодевичий монастырь стали пускать верующих, очередь растянулась уже метров на пятьсот и с каждой минутой росла. Пришедшим к полудню понадобилось около трех часов, чтобы попасть к Спиридону Тримифунтскому. Среди них оказались не только петербуржцы, но жители Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и даже из регионов подальше.

– У нас паломнический тур из Воронежа, на несколько дней, – рассказывают пристраивающиеся к толпе.

С погодой в Петербурге, правда, не очень повезло. Еще накануне МЧС предупреждал о штормовом ветре. То и дело в очереди поправляют слетающие платки и отворачивают глаза от пыли. После первого часа «стояния» стало зябко. Согреться помогает горячий чай, который разливают волонтеры. Они же проводят вперед и пришедших с маленькими детьми.

Подготовленные несут иконки, чтобы приложить их к мощам. Мимо очереди то и дело снует вереница просящих: «Подайте, ради Христа!»

– Я сама пришла сюда помощи просить! Ладно, держи, – сунула бумажную пятидесятку женщина средних лет девушке с костылем.

Поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Петербурге можно с 12 по 14 сентября в Новодевичьем монастыре. Фото: spiridon.patriarchia.ru

Чем ближе рамки металлодетекторов перед монастырем – тем скорее очередь сойдет на нет. Все это время в толпе не утихают молитвы. Большинство держит в руках молитвенники. И верно, уже на подходе к собору волонтеры поторапливают и предупреждают:

– Крестимся заранее, проходим быстро!

Момент, которого несколько часов ожидают на улице, длится не больше секунды. Подпускают к ковчегу с десницей по парам – с двух сторон. После каждого, кто приложился, быстро протирают тряпочкой стекло. На выходе из храма ровная череда людей рассыпается. Оживленные паломники общаются и идут за пирогами.

– Мы были как-то на Корфу и приходили поклониться там. О чем просили – личное, извините. Теперь пришли поблагодарить святого, – делится супружеская пара средних лет.

По ту сторону продолжают следовать сотни желающих помолиться и испросить о самом важном.

Ковчега с десницей Спиридона Тримифунтского привезли в Санкт-Петербург впервые.Фото: Полина ЖУКОВА

СПРАВКА «КП»

Святителя Спиридона Тримифунтского почитают в христианстве как чудотворца, наравне с Николаем Мирликийским. Он родился в конце III века на острове Кипр. За свою добродетель был поставлен в епископы из простого земледельца и пастуха. Еще при жизни был известен дарованным Господом даром чудотворца и возможностью исцелять больных людей. Мощи святого Спиридона Тримифунтского хранятся в храме его имени в Керкире, столице острова Корфу.

Десница святителя, прибывшая из Греции, странствует по России с 24 августа. До 15 октября она побывает всего в двенадцати городах страны. Поклонились мощам уже тысячи православных в Екатеринбурге, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Туле и в Московской области. Впереди – путь в Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москву.

КОНКРЕТНО

Где и когда можно поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Петербурге:

Адрес: Казанский собор Новодевичьего монастыря (Московский просп., 100)

12 сентября: с 13:30 до 22:00

13 сентября: с 6:00 до 22:00

14 сентября: с 6:00 до 19:00

Богослужения будут проходить по расписанию:

7:00 – ранняя Божественная литургия

9:40 – поздняя Божественная литургия

18:00 – вечернее богослужение

Молитва святителю Спиридону Тримифунтскому

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие, да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков.