Пруды Таврического сада, где летом дохли утки, обследуют в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:23 2018-09-12T17:24:58+03:00

Сейчас, после обновления воды, Таврический выглядит так Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"

Тогда же и решат, нуждаются ли водоемы в очистке дна

Изменить размер текста: A A

Мертвые разлагающиеся утки, дохлые чайки на берегу пруда, зеленая вода и болотный запах. Таким петербуржцам запомнился в августе Таврический сад.

Конечно, проблемы этим жарким летом были не только в Таврическом. Сине-зелеными водорослями - а именно они, по мнению специалистов стали причиной гибели птиц - травились утки в Кировском, Красногвардейском, Фрунзенском районах. Но Таврический - это ведь это самый центр города, место, куда "водили" своих героев Чуковский, Гоголь, Хармс; знаковый для Петербурга сад... и в таком состоянии.

Понятно, что неравнодушные петербуржцы не смогли пройти мимо такого безобразия. Пусть даже и отчасти природного. Активисты привлекали внимание всех инстанций, в том числе и депутатов, и комитетов. Ответили - в комитете по природопользованию, где сообщили: решать вопрос улучшения экологического состяния прудов, нужно не разовыми очистками, а системно, с планом мероприятий по их оздоровлению

- Для этого на 2019 год запланировано комплексное обследование прудов, - сказано в письме за подписью главы комитета Игоря Григорьева. - После этого будут определены дальнейшие действия, в том число принято решение о необходимости извлечения донных отложений.

В начале августа картина была совсем другой Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"

- Нет сомнений, что детальное обследование выявит эту необходимость, - уверена депутат Надежда Тихонова. А также - необходимость реставрации старинной гидротехнической системы Прудам Таврического сада в этом году исполнилось примерно 218 лет. Но в последний раз серьезные реставрационные работы в парке проводились 17 лет назад.

Активисты Центрального района, впрочем, пока что обещаниям верят мало.

- Проведут обследование в какой-то дождливый день, когда воды будет много, - уверен координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. - Потом скажут, что очистка не нужна.

Кстати, исходя из мировой практики, нет гарантии, что даже после очистки от ядовитых водорослей и цианобактерий удастся избавиться раз и навсегда.

- Универсальная методика борьбы с ними на данный момент отстутствует, - сказано в письме. - По каждому объекту разрабатывают свой комплекс мер, исходя из причины "цветения".

Игорь Григорьев добавил, что городские пруды в принципе не подходят для жизни птиц, но, так как их постоянно подкармливают посетители парков, они оттуда никуда не денутся.