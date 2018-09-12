Пруды Таврического сада, где летом дохли утки, обследуют в 2019 году
Мертвые разлагающиеся утки, дохлые чайки на берегу пруда, зеленая вода и болотный запах. Таким петербуржцам запомнился в августе Таврический сад.
Конечно, проблемы этим жарким летом были не только в Таврическом. Сине-зелеными водорослями - а именно они, по мнению специалистов стали причиной гибели птиц - травились утки в Кировском, Красногвардейском, Фрунзенском районах. Но Таврический - это ведь это самый центр города, место, куда "водили" своих героев Чуковский, Гоголь, Хармс; знаковый для Петербурга сад... и в таком состоянии.
Понятно, что неравнодушные петербуржцы не смогли пройти мимо такого безобразия. Пусть даже и отчасти природного. Активисты привлекали внимание всех инстанций, в том числе и депутатов, и комитетов. Ответили - в комитете по природопользованию, где сообщили: решать вопрос улучшения экологического состяния прудов, нужно не разовыми очистками, а системно, с планом мероприятий по их оздоровлению
- Для этого на 2019 год запланировано комплексное обследование прудов, - сказано в письме за подписью главы комитета Игоря Григорьева. - После этого будут определены дальнейшие действия, в том число принято решение о необходимости извлечения донных отложений.
В начале августа картина была совсем другой Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"
- Нет сомнений, что детальное обследование выявит эту необходимость, - уверена депутат Надежда Тихонова. А также - необходимость реставрации старинной гидротехнической системы Прудам Таврического сада в этом году исполнилось примерно 218 лет. Но в последний раз серьезные реставрационные работы в парке проводились 17 лет назад.
Активисты Центрального района, впрочем, пока что обещаниям верят мало.
- Проведут обследование в какой-то дождливый день, когда воды будет много, - уверен координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. - Потом скажут, что очистка не нужна.
Кстати, исходя из мировой практики, нет гарантии, что даже после очистки от ядовитых водорослей и цианобактерий удастся избавиться раз и навсегда.
- Универсальная методика борьбы с ними на данный момент отстутствует, - сказано в письме. - По каждому объекту разрабатывают свой комплекс мер, исходя из причины "цветения".
Игорь Григорьев добавил, что городские пруды в принципе не подходят для жизни птиц, но, так как их постоянно подкармливают посетители парков, они оттуда никуда не денутся.