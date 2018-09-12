2018-09-12T18:28:49+03:00
Досуг

Верю не верю: В Петербурге открылся «Музей неПравды»

Скелет единорога, след Снежного Человека, настоящий стол алхимика и портал в другой мир покажут горожанам и гостям города на Неве
Полина ЖУКОВА
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«Музей неПравды» – это попытка объединить мифы, легенды и какие-то альтернативные истории, которые конфликтуют с официальной наукой.«Музей неПравды» – это попытка объединить мифы, легенды и какие-то альтернативные истории, которые конфликтуют с официальной наукой.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице появился новый музей. И его с уверенностью можно назвать уникальным: такого в городе еще не было! Мистика, мифы и легенды, контакты с внеземными цивилизациями, парапсихология, необъяснимые загадки истории и даже оккультизм – все это сошлось в сотне экспонатов, который теперь доступны петербуржцам и гостям города. «Музей неПравды» представит гостям альтернативный взгляд на историю и науку и точно никого не оставит равнодушным. Во что верить, а что во что нет – решать вам.

В Северной столице появился новый музей «Музей неПравды».Александр ГЛУЗ

Создатели музея уверяют, что именно так и выглядит инопланетное существо. Фото: Олег ЗОЛОТО

Создатели музея уверяют, что именно так и выглядит инопланетное существо.Фото: Олег ЗОЛОТО

Никогда не видели инопланетянина? В «Музее неПравды» он во всей красе. И даже шевелится! Трехпалый представитель внеземного разума, сошедший с космического корабля на Землю.

А что еще помогает справиться с демоническими духами? Фото: Олег ЗОЛОТО

А что еще помогает справиться с демоническими духами?Фото: Олег ЗОЛОТО

Вампиры боятся чеснока, это знают даже дети. Но чемодан у охотников на нечисть огромный. В стандартном наборе – крест и четки.

А пока в музее – модель машины времени. Фото: Олег ЗОЛОТО

А пока в музее – модель машины времени.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сможет ли человечество когда-нибудь изобрести машину времени? Ученые со всего мира ломают голову над тем, как создать такое устройство, уже несколько веков. Быть может, скоро мы сможем увидеть настоящих динозавров?

Но, говорят, и к тому, к другому голова привыкает быстро. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но, говорят, и к тому, к другому голова привыкает быстро.Фото: Олег ЗОЛОТО

К путешествиям в прошлое и будущее стоит относиться очень серьезно. Чтобы обезопасить собственное сознание, перемещаясь на машине времени, нужно обязательно использовать специальный шлем. Простое в использовании устройство защитит ваш разум. Главное не перепутать шлемы: для путешествия в будущее – тяжелее, в прошлое – устройство весит поменьше.

Только нажмите на кнопку! Фото: Олег ЗОЛОТО

Только нажмите на кнопку!Фото: Олег ЗОЛОТО

Выдающийся инженер-электротехник Никола Тесла родился в 1856 году, но до сих пор некоторые его выглядят фантастически. Существует версия, что ЦРУ засекретило многие из его разработок и пока не собирается рассказывать о них мировому научному сообществу. А в «Музее неПравды» можно увидеть вполне реальную Катушку Теслы - резонансный трансформатор, который производит высокое напряжение высокой частоты.

А череп атланта видели? Зубы с ладонь и глазница размеров с голову – это не шутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

А череп атланта видели? Зубы с ладонь и глазница размеров с голову – это не шутки.Фото: Олег ЗОЛОТО

Атлантами петербуржцев не удивить: на Миллионной они держат небо больше полутора веков. Как выглядит большой палец этих гигантов, тоже знает каждый: потереть его на удачу – традиция.

ДОСЛОВНО

Дмитрий МИРОНОВ, создатель «Музея неПравды»:

– «Музей неПравды» – это наша попытка объединить мифы, легенды и какие-то альтернативные истории, которые конфликтуют с официальной наукой, и вынести их на суд зрителя. Само помещение – легендарное. Это общество взаимного кредита, которое было открыто в 1890-м году. Здесь когда-то были сейфовые ячейки и хранились настоящие ценности. В комнате, где теперь наша машина времени, хранились настоящее золото, бриллианты и меха. Для широкого доступа это помещение впервые открыто за всю историю здания.

Где: Садовая улица, 34.

Время работы: с 10:00 до 21:00 (кассы до 20:00).

Стоимость билетов: взрослый – 750 рублей, детский (с 3 до 13 лет) – 450 рублей, льготный – 450 рублей, детям из многодетных семей и детям-инвалидам – 300 рублей.

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