Как «Комсомолка» искала питерский след Боширова и Петрова

СЕГОДНЯ 22:20 2018-09-12T22:20:41+03:00

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В ПИТЕРЕ ВИЗУ ОФОРМЛЯТЬ

История с якобы покушением на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с каждым днем обрастает все новыми невероятными подробностями. Разведка Туманного Альбиона добралась аж до Санкт-Петербурга. Англечане уверяют, что некие Александр Петров и Руслан Боширов, представившись бизнесменами из северной столицы, получили визу в британском консульстве города на Неве.

Раз британские разведчики заявляют, что Петров и Боширов получили визы в консульстве Британии в Санкт-Петербурге, мы решили дернуть за эту ниточку. В августе консульство в Северной столице прикрыли. Так что мы обращаемся за информацией в Москву.

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

- В Санкт-Петербурге консульство не занималось выдачей виз, - объяснил «КП-Петербург» замглавы пресс-службы посольства Великобритании в Москве Михаил Меньшиков. - Обработка данных для визы происходит в Москве.

Но, может, хотя бы неуловимые Боширов и Петров просто живут в Петербурге? Увы, ответ опять отрицательный. Как рассказали нам в полиции, люди с такими данными в городе на Неве не зарегистрированы.

К слову, родственница Скрипалей — Виктория — тоже считает, что питерская прописка загадочной парочки из британских таблоидов — утка.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС

- Я видела информацию, что эти люди якобы получали визу в Петербурге, - пояснила «Комсомолке» Виктория Скрипаль. - Но не думаю, что это правда. Скорее всего, эти люди никакого отношения к органам не имеют. Они просто обычные люди. Английские таблоиды с потолка взяли, что эти русские — из Петербурга. Наверное, подумали, что Москва — это слишком банально.

ЕСТЬ РУСЛАН, ДА НЕ ТОТ!

Еще одна ниточка, ведущая к нашим незнакомцам - это страница в социальных сетях. В facebook зарегистрирован единственный Руслан Боширов. Если верить его аккаунту, то мужчина живет вовсе не в Петербурге, а в Москве и окончил школу № 211. Мы решили связаться с ее выпускниками, чтобы узнать был ли у них ученик с той же фамилией. Но все ровесники Боширова, учившиеся в те года в учреждении, как один заявили, что впервые слышат об этом человеке.

- Со мной такой не учился в школе, - пояснил «КП» москвичка Ольга Бабаева. – И никого с этой фамилией я не знала.

С таким же недоумением нас встретили еще около десятка выпускников этой школы. Ни у кого из них фамилия Боширова не вызвала в памяти никакой ностальгии. Тогда мы решили переключиться на ВУЗ Руслана. В социальной сети «Вконтакте» под именем Руслан Боширов указано, что он в 2004 году закончил кафедру гидрологии суши географического факультета МГУ. Попытать счастья мы решили и здесь.

Этих людей в Британии назвали обвиняемымиФото: REUTERS

- Я гарантирую, что с нами на кафедре такого человека не было, - пояснил один из выпускников Антон Михайлов. – Я выпустился в 2006 году и знаю всех, кто учился старше и младше меня. Ни по внешности, ни по имени таких людей у нас не было.

В подтверждение этого «Комсомолке» скинули список выпускников кафедры за все время ее существования. Среди них есть один Руслан, но далеко не Боширов.

В facebook у Боширова был только один «френд» - Юлия Чопивская из Днепропетровска. Мы попытались с ней связаться, но на звонки девушка не отвечает. У себя на родине в Украине Чопивская является соучредителем и контактным лицом юридической организации «Центр защиты». Юлия работала и в государственных структурах Незалежной. Ранее она была начальником юридического отдела «Управление по организации благоустройства объектов сферы отдыха, потребительского рынка и защиты интеллектуальной собственности» днепропетровского городского совета. А в 2015 году Юлия и вовсе баллотировалась в Днепропетровский горсовет от партии «Батькивщина».

Юлия Чопивская живет в Днепропетровске Фото: geometria.tv

ПОМОЩНИЦА ХИЛЛАРИ КЛИНТОН

Мы не можем утверждать, что у девушки есть родственницы в США. Но имеется, как минимум, любопытное совпадение. В Америке живет однофамилица «единственного друга Боширова» - представительница украинской диаспоры в США Алекса Чопивская. Она - открытый антироссийский активист. В Америке девушку однажды даже задерживала полиция за антироссийский митинг.

Еще один интересный факт из ее биографии - Чопивская проходила стажировку в отделе главы администрации первой леди Хиллари Клинтон в Белом доме, а также в Государственном департаменте США при посольстве США в Париже...

Алекса Чопивская была помощницей Хилари КлинтонФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Важно!

«Комсомольская правда» с радостью предоставит площадку (радио, газета, интернет-сайт) для интервью Петрова и Боширова и приглашает их в любое удобное время в гости по адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 6-этаж, Москва, 125993. Ст. м. «Динамо», «Дмитровская».

Контакты для связи:

Электронная почта: sedov@kp.ru, aleksey.ivanov@kp.ru, reporter@kp.ru

Телефон: 8-800-200-00-57 (бесплатный номер для жителей России), 8 (495) 777-02-82.

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В «деле Скрипалей» появились русские «чистильщики»

Не успели британские власти назвать имена предполагаемых отравителей бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — российских агентов Александра Петрова и Руслана Боширова (имена, разумеется, вымышленные, а настоящие власти пока не раскрывают), как в СМИ просочилась новая информация. На ликвидацию Скрипаля якобы была направлена целая группа «чистильщиков», состоящая из шести человек. Имена четверых агентов пока скрывают. Они так же, как и Петров с Бошировым, прибыли в Британиюпримерно 2 марта (Скрипаль и его дочь Юлия отравились неизвестным веществом 4 марта — ред.) только в разные аэропорты Лондона. «Чистильщикам» не требовались британские визы в отличие от двоих отравителей, притворившихся обычными бизнесменами. Они использовали имена и фамилии реальных заключенных, находящихся на данный момент в тюрьмах Евросоюза. (подробности)