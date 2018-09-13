2018-09-13T09:17:06+03:00
Общество

Ночью в аэропорту Пулково произошел транспортный коллапс

На парковке застряли десятки машин, которые не могли выехать из-за очередей перед шлагбаумами [видео]
Петр КИБЕР
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В Пулково на парковке застряли десятки машин.В Пулково на парковке застряли десятки машин.Фото: Александр ГЛУЗ
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Очередной транспортный коллапс произошел на парковке петербургского аэропорта Пулково. Ночью, 13 сентября, с места стоянки не смогли выехать десятки машин. Водители, долгое время стоявшие перед закрытыми шлагбаумами, потеряли терпение и дружно начали жать на клаксоны своих автомобилей. В пробке застряли и автобусы, встречавшие туристов.

При этом в самом аэропорту уверяют, что парковка работала в штатном режиме.

Коллапс на парковке в Пулково.

- У нас никаких происшествий не было. Иногда бывают пробки на выезде, по ночам тоже. Ничего особенного, это случается. Никакой поломки шлагбаумов нет, - по телефону заверили корреспондента «КП-Петербург» сотрудники паркинга.

То, что на парковках в Пулково из-за не слишком удачной системы проезда регулярно случаются заторы, могут подтвердить и сами петербуржцы и гости города. Только накануне все «прелести» организации на себе прочувствовала корреспондент «КП-Петербург», оказавшаяся в аэропорту по личным делам.

- Крайне неудобно. И на въезд и на выезд теперь надо открывать по два шлагбаума, неудивительно, что из-за этого собираются пробки, - рассказала сотрудница редакции.

По какой причине в этот раз произошел транспортный коллапс в Пулково, пока точно неизвестно. Возможно, что поломка шлагбаумов действительно имела место, а работники парковки решили замолчать инцидент, или аэропорт просто не справился с наплывом встречающих, ведь ночью самолеты приземлялись в Петербурге с интервалом в 5-10 минут.

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