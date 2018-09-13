В Петербурге школьники и коллеги вступились за учителя, которого хотят уволить за избиение детей

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-13T15:29:34+03:00

Преподаватель русского и литературы, по версии следствия, отхлестал ремнем двух мальчиков, когда те отправили в больницу его сына

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Учитель с криминальным прошлым, который к тому же продолжает преподавать – чем не сюжет для голливудского фильма? Но встречается такое и в жизни. Городская прокуратура нашла в элитной гимназии учителя с судимостью. Детям он преподает доброе и светлое – а именно, русский язык и литературу. 52-летний Антон Семенов (имя изменено – прим.ред.) попал под суд за избиение двух мальчишек десяти и одиннадцати лет.

«Из личной неприязни учитель избил двух школьников ремнем по ягодицам и рукам, - говорится в материалах уголовного дела. – Мужчина причинил детям физическую боль и оставил гематомы».

За нападение на детей учителя в 2008 году приговорили к 15 тысячам рублей штрафа. По тем меркам, это было как три месячных зарплаты педагога. Увольнять с работы Семенова тогда не стали, и со временем историю подзабыли. Но как выяснилось – не все. Недавно кто-то из родителей анонимно обратился в прокуратуру с просьбой проверить преподавателя.

Судимость учителя заинтересовала прокуратуруФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Работодатель обязан отстранить учителя при получении информации, что данный работник подвергается уголовному преследованию, - поясняют в прокуратуре. - Имевшие судимость учителя могут быть допущены к работе с разрешения комиссии по делам несовершеннолетних. Но разрешение на это комиссия не давала.

«Я ЗАЩИЩАЛ СВОЕГО СЫНА»

«Комсомолка» решила лично познакомится с Семеновым. Учитель оказался вполне обычным интеллигентом. Очки, пиджак, размеренная речь. В гимназии Семенов преподает почти двадцать лет. И за это время педагог собрал почти все школьные награды – почетный работник общего образования, лучший учитель России, учитель года Санкт-Петербурга и лауреат конкурса «За нравственный подвиг учителя». Такой образ явно не вяжется с избивавшим детей уголовником. Сам же Семенов вспоминает о своем уголовном деле с осторожностью.

- Уголовное дело не было связано с моей школьной деятельностью, - объяснил «КП» Антон Семенов. – Я был в тот момент родителем, а не учителем. Все произошло в другой школе, где учился мой сын. Эти дети избили моего ребенка, отправили его в больницу с сотрясением мозга на месяц. Администрации школы не принимала никаких действий. Все знали, что над моим сыном издеваются, но сделать ничего не могли. И я с этими ребятами серьезно поговорил. Я их не бил и не считаю, что нанес вред им. Просто попугал. Снял ремень и шлепнул по стенке шкафа, чтобы звук был хороший. А потом их родители написали на меня заявление.

Педагог надеется остаться на работеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЛУЧШИЕ ПО ЕГЭ

Удивительно, но, несмотря на судимость, все коллеги преподавателя встали горой за Семенова.

- Он уникальнейший учитель, - поясняют в школе. – То, что произошло с его сыном – вопиющий случай попустительства педагогов. Мальчика несколько лет избивали. Когда в очередной раз это произошло, прибежал папа, учительница выдала ему двух «гопников» и закрыла дверь. Как разъяренный отец поведет себя? Оправдывать мы его не оправдываем. Нужно сдерживаться. Но он очень грамотный человек. Его учащиеся - одни из лучших по сдаче ЕГЭ. Проступки бывают разные, но это не значит, что учитель должен всю жизнь за них расплачиваться. Дети его любят.

За учителя заступаются и его дети. Многие выпускники поддерживают с преподавателем дружеские отношения даже после школы.

- Антон Семенов был моим классным руководителем и учителем по русскому и литературе, - поделилась с «КП» ученица Семенова Виктория. – Он педагог от бога. Я обращалась к нему за помощью даже после школы. И он никогда не отказывал. И если мне когда-то нужна подсказка или совет, то я всегда пойду именно к нему.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Сейчас в школе ждут решения от прокуратуры. Биться за своего учителя коллеги намерены до последнего. По их словам, это уже не первый раз, когда им приходится заступаться за своего учителя.

- В 2013 году из-за этой статьи Антона Семенова уже отстраняли от своих обязанностей, - поясняют в школе. – Тогда он обратился в суд. И по решению представителей Фемиды учителя восстановили в должности. У нас есть это постановление. И мы готовы им снова воспользоваться.

Сам Антон Семенов верит, что и на этот раз проверка прокуратуры не помешает ему учить детей.