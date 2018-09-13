«Если бы могла ходить, встала бы и ушла»: чемпионку СССР, просящую милостыню на Невском, сделали героиней скандального ток-шоу

СЕГОДНЯ 19:22 2018-09-13T19:43:28+03:00

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Год назад «Комсомолка» побывала в гостях у 55-летней Елены Слипаченко, в юности – чемпионки СССР среди девушек в индивидуальных прыжках на батуте, а ныне – пенсионерки в инвалидном кресле, которая просит милостыню на Невском проспекте. На днях женщину показали по телевизору: сняли целую передачу про нее.

– После того, как год назад обо рассказали многие СМИ, стало больше людей приходить, помогать, – поделилась с «Комсомолкой» Елена. – А после этой передачи ни одного звонка не поступило. Дура, что вообще согласилась участвовать!

Спорт, а потом и работа бармена показали Елене пол-ЕвропыФото: Александр ГЛУЗ

Программу снимали еще в июне, а до этого несколько дней уговаривали Елену стать героиней ток-шоу.

– Двое суток не давали спать: обрабатывали, как могли, – вспоминает женщина. – Еще до съемок поняла, что что-то не так: нас с родственниками и другими героями разбили по разным гостиницам, везли разным транспортом, чтобы мы не пересеклись до передачи. Запихнули в машину, примчали – и сразу в студию затащили: не причесалась, не накрасилась!

Перед съемкой для "Комсомолки"Фото: Александр ГЛУЗ

Условием Елены было «не трогать соцопеку»: к этой службе у пенсионерки нареканий нет, уже семь лет ее навещают минимум трижды в неделю, помогают больше остальных. Но получилось наоборот.

– Стенали в студии, стенали, – вздыхает Слипаченко. – «Надо вот так говорит и вот так». Слова не давали вставить. А я им: «Врать не буду!». Мне в ответ: говорите, мол, что все плохие, что не помогают. Ну, а зачем мне врать-то? Опека помогает, пенсию я получаю приличную. А теперь из-за этой передачи опеку на ковер вызвали: понабрали одного… (экскременты. – Прим. ред.), ведь зрителям так интереснее. Обгадили и выкинули. Если бы я могла ходить, то встала бы и ушла.

Любимая собачка - самое близкое Елене существо на землеФото: Александр ГЛУЗ

Кроме неудачных съемок, за последний год в жизни Елены никаких приключений не было. Рядом, как всегда, собачка Лика, которая тоже уже пенсионерка: домашней любимице исполнилось шестнадцать лет. С родственниками женщина толком не общается.

Девушку сразу покорило это чувство полетаФото: Александр ГЛУЗ

С надеждой ходить снова Елена попрощалась давным-давно: после того, как десять лет назад барменша со стажем упала и получила компрессионный перелом позвоночника, с постели не вставала. «Жива» только верхняя часть тела. На спортивные выплаты Елена не претендует, ведь со спортом завязала еще в юности.

Фото, облетевшее весь рунетФото: СОЦСЕТИ

На Невский с протянутой рукой женщина выходит в хорошую погоду. Выбраться из двушки на первом этаже за сто рублей так и помогает дворник Израиль.

– Пандусы ставить отказались, – отмечает Елена. – Дом исторический, установить их нельзя. Так что дворник так и вытаскивает меня. Ну, а кто еще? Не девочки же (из соцслужбы. – Прим. ред.)! Я же попрошайничать еду, а не в кино или театр.