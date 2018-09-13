2018-09-13T23:21:30+03:00
Звезды

Тысячи фанатов Тимати на открытии его ресторана в Санкт-Петербурге заблокировали вход на Московский вокзал

Основатель лейбла BlackStar обещал поклонникам хлеба и зрелищ [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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О своем приезде в Петербург Тимати сообщил буквально за несколько часов. Фото: СоцсетиО своем приезде в Петербург Тимати сообщил буквально за несколько часов. Фото: Соцсети
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О том, что открывать свой ресторан в Санкт-Петербурге Тимати приедет лично, он рассказал только сегодня днем, опубликовав видео прямо из аэропорта:

- Внимание, срочная новость! Санкт-Петербург! Я прыгаю на самолет и уже примерно через час я буду у вас. Сегодня в шесть часов вечера я открою свой ресторан в Питере. Прямо перед торговым центром "Галерея" мы установили шатры и жаровни. Сегодня я бесплатно накормлю весь город.

Поклонники артиста, узнав сразу две прекрасные новости - о бесплатной еде и приезде самого главного из BlackStar поспешили на Лиговский проспект. Задолго до шести вечера люди начали занимать места поближе к черной-черной сцене, где будет происходить все самое интересное.

В итоге народу собралось несколько тысяч - столько, что проход к Московскому вокзалу, который находится по соседству с "Галереей", был заблокирован.

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Фанаты Тимати перекрыли доступ к Московскому вокзалу
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- Куча народу на площади, не пройти туристам и людям с вещами к вокзалу. С автобусной остановки тоже не выйти, ибо толпа, - пишут очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Но фанатам рэпа и бесплатной еды было не до пассажиров - всем хотелось пробраться поближе к кумиру, который угощал счастливчиков.

А готовили бургеры прямо на улице. На первом плане пели артисты лейбла, а позади них, на сцене, повара "штамповали" черную еду. Досталось, конечно, не всем. Но истинным поклонникам и хлеба не надо - одни зрелища подавай.

Фанаты Тимура Юнусова в прямом смысле плакали от счастья. И делились своими слезами счастья в "Инстаграме".

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Тимати пел и угощал
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Был там и Стас Барецкий, который в очередной раз показал свой коронный номер - голыми руками порвал жестяную банку с пенным напитком.

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Главный трюк Барецкого
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- Питер от души!!! За шесть часов после анонса о моем приезде почти 10 тысяч человек на площади! Спасибо всем, кто пришел поддержать! В этот раз вас было так много, что на всех точно не хватило. Надеюсь, это не испортило ощущений от встречи, - написал Тимати в своем "Инстаграме".

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