2018-09-20T20:53:49+03:00
Звезды

Михаил Боярский раскрыл пол будущего ребенка Лизы

Эксклюзив «КП»: УЗИ показало, что у актрисы будет мальчик
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙЕлена БЕЗГОДОВА
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Лиза Боярская ждет сынаЛиза Боярская ждет сынаФото: Александр ГЛУЗ
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В семье четы Лизы Боярской и Максима Матвеева ожидается пополнение. Об интересном положении 32-летней актрисы стало известно в начале сентября. Однако сама артистка никак не комментировала свою беременность. В эксклюзивном интервью «КП-Петербург» отец Лизы Михаил Боярский рассекретил пол будущего ребенка. Оказалось, что Боярская ждет мальчика.

- Это радостное событие, - признался Михаил Сергеевич. – Мне уже больше не нужно ни новых ролей, ничего – новый внук гораздо интереснее! Имя мальчику уже придумали, но я в это дело не суюсь. Хотелось бы для разнообразия, чтобы у Лизы родилась девочка, а то одни пацаны дома – старший сын и муж.

Также Михаил Боярский отметил, что Лиза чувствует себя хорошо. Но работу в театре не оставляет, хотя занятость ближе к новогодним праздникам возрастает все больше.

- Я ей только советую себя беречь, - резюмировал Михаил Боярский.

Лиза Боярская вышла замуж за актера Максима Матвеева в 2010 году. В 2012 у пары родился долгожданный сын Андрей. В прессе периодически появлялась информация и о разводе звездной четы, и о беременности актрисы. Однако все это оказывалось «уткой».

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