Закрытие фонтанов в Петергофе в 2018 году: На «Театральный роман» приедут более 30 тысяч зрителей

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-14T12:26:26+03:00

Закрытие фонтанов в Петергофе в 2018 году состоится 21 и 22 сентября. Фото: Александр ГЛУЗ

В подготовке к шоу закрытия фонтанов в Петергофе 2018 задействовано около 200 человек

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Каждый год в начале осени в Петергоф съезжаются многочисленные жители и гости Северной столицы, которые стремятся насладиться традиционным шоу на Празднике фонтанов. Сейчас представление, больше известное как закрытие фонтанов в Петергофе 2018, уже начали готовить службы самого Государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Петергоф» и ведущие театральные постановщики города на Неве.

О предстоящем 21 и 22 сентября шоу закрытия фонтанов в Петергофе в 2018 году, корреспонденту «КП-Петербург» рассказала генеральный директор музея Кальницкая Елена Яковлевна.

- Темой нынешнего представления станет театр. Мы покажем различные жанры, представленные на сцене. Это будет буффонада и драма, трагедия и комедия, - приоткрыла замысел режиссера руководитель ГМЗ «Петергоф». – В прошлые годы мы делали очень просветительские праздники, рассказывали о русской культуре, литературе. В этот раз шоу будет легким, развлекательным. Мы обращаем внимание на то, сколько молодежи к нам приходит.

При этом никаких конкретных спектаклей в основу представления не легло. Это будет смесь жанров с отсылками к трагедиям и комедиям Шекспира, с элементами русского театра. Что именно – увидят пришедшие в парк зрители.

Одно можно сказать точно – шоу будет масштабным. Только в подготовке к мероприятию задействовано около 200 человек. Это и сотрудники ГМЗ «Петергоф» и подрядные организации, и многочисленные артисты петербургских театров, танцовщики и постановщики.

Но эта цифра меркнет по сравнению с количеством зрителей.

- Мы ожидаем на празднике 35-40 тысяч гостей. Конечно, многое зависит от погоды, но пока она нам благоволит, - подчеркнула Елена Кальницкая.

И конечно же мероприятие на открытом воздухе нельзя напрямую сравнивать с камерной театральной обстановкой.

- В театре человек сидит в удобном кресле, он - зритель, а здесь люди являются частью представления. Это совершенно другая концепция, массовое зрелище ставится по другим законам, - отметила директор ГМЗ «Петергоф». – Мы понимаем, что быть частью такого представления непросто, поэтому ценим наших гостей.

Стоит сказать, что на каждом шоу звучит пронзительная, но знакомая и близкая зрителям музыка. В 2015 году над парком звенела «Алиллуйя любви» из рок-оперы «Юнона и Авось». Будет и в нынешнем представлении нечто похожее, но что конкретно – останется тайной.

- Пусть будет сюрприз, - улыбнулась Елена Кальницкая.

Но самое главное – это успеть не только купить билеты на шоу закрытия фонтанов в Петергофе в 2018 году, но и вовремя прибыть на представление. Гендиректор «Петергофа» посоветовала планировать свое время с учетом долгой дороги и приезжать в Петродворец за три часа до спектакля, который начнется в 21:00. Не лишней будет и теплая одежда, так как осенние вечера на берегу Финского залива могут быть достаточно прохладными.

Впрочем, у тех горожан, которые не смогут 21 и 22 сентября побывать на представлении, еще будет время насладиться красотами «Петергофа», так как праздник не означает закрытия сезона фонтанов. Они будут радовать гостей парка вплоть до 14 октября.

КОНКРЕТНО

Стоимость билетов на шоу закрытия фонтанов в Петергофе в 2018 году: 1000 рублей.

Начало шоу закрытия фонтанов в Петергофе - 21.00.

КОНКУРС «КП»

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