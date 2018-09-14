У дома из фильма «Собачье сердце» на Моховой появился памятник Преображенскому и псу Шарику

СЕГОДНЯ 18:55 2018-09-14T19:00:02+03:00

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Старинный дом на Моховой, 27-29, творение архитектора Леонтия Бенуа, известен петербуржцам как место, где снимали фильм «Собачье сердце». Именно это здание в Северной столице знаменитый режиссер Владимир Бортко превратил в московский «Калабуховский дом», где жил у Булгакова профессор Преображенский. Теперь Филипп Филиппович действительно поселился на Моховой, и не один – вместе с псом Шариком. Памятник героям повести «Собачье сердце» появился на днях во дворе дома.

Не было ни торжественного открытия монумента, ни праздничных речей. И, видимо, ни конкурсов на проект, ни выделенных на него денег из бюджета города. Поставил его кто-то из местных – то ли житель дома, то ли владелец помещений в здании.

– Честно говоря, я не знаю, кто этот человек и чем он занимается, но он решил поставить такой памятник, – поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды» жительница дома, прогуливающаяся во дворе с ребенком. – Нам очень нравится, и другим соседям тоже. Это красиво, и это память о произведении и о фильме, который здесь снимали. Помню, нам его даже в школе показывали.

Теперь рядом с домом, где снимали фильм по произведению Булгакова, поселились бронзовые фигуры профессора Преображенского и Шарика.Фото: Полина ЖУКОВА

Бронзовые герои Булгакова едва заметны идущим мимо по Моховой. Разместились они за старинной высокой оградой, закрывающей двор. И скромно замерли среди клумб у стены. Территория закрытая, неместным попасть туда можно через соседний двор. Поэтому о новом литературном памятнике в городе еще мало кто знает.

Чтобы выяснить, кто же автор произведения, обращаемся в Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) и в администрацию Центрального района. Однако о том, что Петербург обзавелся новым памятником, там не знают.

– Данный объект установлен незаконно и без соблюдения необходимых процедур, – ответили «Комсомольской правде» в КГА.

Пока памятник не согласуют, он будет считаться нелегальным. И с его дальнейшей судьбой в Смольном пока не определились. Основная проблема в том, кто за него будет отвечать и кто за ним будет ухаживать. Правда, жители дома к бронзовым фигурам за пару дней уже привыкли.

"Калабуховский дом", где жил булгаковский герой, в фильме Бортко "сыграл" в Петербурге дом на Моховой.Фото: Полина ЖУКОВА

– Жалко, если уберут, красиво, – говорит еще одна местная жительница. – Правда, на Евстигнеева не похож. Но, как говорится, как автор увидел.

Актера, исполнившего роль Преображенского в фильме, действительно бронзовый профессор не напоминает. Да и собака рядом с ним – бойцовской породы, а не бездомный булгаковский Шарик. И все же сомнений, что речь идет о «Собачьем сердце», не возникает. На окнах, у которых стоит памятник, появились и знаменитые цитаты из повести.

– Что там написано, мама? – спрашивает маленькая жительница Моховой.

– Это из произведения, ты его попозже прочитаешь, когда вырастешь, – отвечает ей молодая женщина.