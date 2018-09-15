«Не верьте женщинам»: В Петербурге мажор открыл охоту на красавиц, забивая до смерти содержанок

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-15T15:05:36+03:00

Одна девушка от тяжелых травм скончалась, другая отделалась жестокими побоями. По версии следствия, они могут быть не единственными жертвами сына бизнесмена

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Окровавленный труп 21-летней обнаженной красавицы ранним утром в квартире сына в Санкт-Петербурге нашел 69-летний бизнесмен. Девушка была забита до смерти. Труп лежал в ванной, а сам хозяин квартиры исчез. Испугавшийся коммерсант сразу же обратился в полицию. Тогда предприниматель даже не предполагал, что жертву до смерти забил его собственный сын.

«СЛИШКОМ ДИКИЙ, СЛИШКОМ РЕДКИЙ»

32-летний Андрей Дементьев (имя изменено - прим.ред.) - сын успешного в Петербурге бизнесмена. Коммерсант раньше работал в милиции в управлении по борьбе с экономической преступностью. Позже мужчина решил бросить карьеру на службе и уйти в бизнес. Коммерсант открыл в Северной столице сразу три своих компании, занимаясь коммерческой и юридической консультацией. Помимо этого предприниматель торговал алкоголем и занимался строительством.

Андрей любит красивых девушек и путешествияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, бизнесом коммерсант занимался вместе со своей супругой, которая была соучредителем в некоторых компаниях. Вместе семья сколотила приличное состояние. Поэтому Андрей с малых лет ни в чем не нуждался. Сам же он работал менеджером в компании по продаже элитных вин. Парень, судя по фотографиям из соцсетей, любит путешествовать и проводить время в компании симпатичных девушек. При этом сам себя Андрей считает исключительным.

- Слишком дикий, чтобы жить - слишком редкий, чтобы сдохнуть, - так себя описывает парень цитатой Хантера Томпсона, автора книги "Страх и отвращение в Лас-Вегасе". К слову, как и герои романа парень тоже умел хорошо отдыхать: элитный алкоголь, личные рок-проекты и красавицы.

Отец Андрея - бизнесменФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПЕРЕД РАСПРАВОЙ ИЗЛИЛ ДУШУ В СТИХАХ

Но в один момент на Андрея, судя по всему, нашла тоска. Парень разочаровался в продажных женщинах и стал грустить, что на самом деле никому нет дела до самого человека. Об этом сын бизнесмена попытался рассказать в стихах за несколько месяцев до кровавой расправы.

Когда, по-настоящему ... [плохо]:

Обычно до этого нет даже дела...

Когда готов бросаться с высоты,

Похоже, что ты слишком высоко залез...

Никто не видит с улиц суеты,

Что так кому то грустно, но светло... там наверху... (орфография и пунктуация сохранена - прим.ред.)

Парень излил душу в стихахФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В своих социальных сетях Андрей пожаловался: "Never believe woman" (никогда не верю женщине - прим.ред.) и решил открыть охоту на девушек. Первой жертвой парня стала 32-летняя знакомая парня. Сын бизнесмена сутки удерживал ее дома и жестоко избивал. К счастью, девушка смогла спастись, выбежав голой из квартиры мужчины. А вот 21-летней Ирине (имя изменено - прим.ред.) не удалось вырваться из рук изувера.

ПОКОРИЛА ТЕЛОМ СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ

Длинноногая пышногрудая блондинка приехала покорять Северную столицу из Тверской области. Девушка в социальных сетях активно знакомилась с бизнесменами и была участницей таких групп как «Спонсоры содержанки» и «Работа для девушек 18+». И, судя по снимкам, желающих помочь деньгами ей было немало. Ирина буквально купалась в роскоши. На фотографиях девушка отдыхает в джакузи, купается в море и отдыхает на пляже.

Девушка любила хвастаться фигуройФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Запиваю вискарь шампанским, так великолепно в спа, - хвасталась девушка. - Я в Доминикане.

Отрываться девушке не мешали даже дети, фотографии которых она публиковала рядом со своими обнаженными снимками.

Девушка приехала в Петербург из Тверской областиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Не надо говорить мне, чему я могу научить детей, - отбивалась от критиков Ирина. - Люблю баловать своих капризуль.

У девушки было много ухажеровФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ДРУГИЕ ЖЕРТВЫ-СОДЕРЖАНКИ ОТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТКАЗЫВАЮТСЯ

Через сайты для взрослых девушка и познакомилась со своим убийцей. Андрей пригласил Анну на свидание и во время вечеринки поссорился с ней, после чего забил до смерти.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению указанных преступлений причастен 32-летний мужчина, ранее судимый, - поясняют в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - По версии следствия, мужчина с 5 по 6 июля 2018 года в квартире одного из домов по Большой Разночинной улице, незаконно удерживал и жестко избивал свою 32-летнюю знакомую. 4 сентября 2018 года в той же квартире, он жестко избил свою 21-летнюю знакомую, которая скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Красавица проводила время с богатыми мужчинамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

После расправы сын бизнесмена сбежал. Сейчас его розыском занимаются сотрудники полиции. Раньше уже парень был судим за избиение девушки. Следователи предполагают, что от рук Андрея пострадали и другие. Правда, многие из них из-за своей работы отказываются писать заявление.

Если вы стали жертвой Андрея или знаете, где он находится, обратитесь к следователям по телефонам: 233-02-02, 573-44-20, 89632468281 или 02.