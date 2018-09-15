2018-09-15T15:05:36+03:00
Происшествия

«Не верьте женщинам»: В Петербурге мажор открыл охоту на красавиц, забивая до смерти содержанок

Одна девушка от тяжелых травм скончалась, другая отделалась жестокими побоями. По версии следствия, они могут быть не единственными жертвами сына бизнесмена
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Парень забил красавицу до смертиПарень забил красавицу до смертиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Окровавленный труп 21-летней обнаженной красавицы ранним утром в квартире сына в Санкт-Петербурге нашел 69-летний бизнесмен. Девушка была забита до смерти. Труп лежал в ванной, а сам хозяин квартиры исчез. Испугавшийся коммерсант сразу же обратился в полицию. Тогда предприниматель даже не предполагал, что жертву до смерти забил его собственный сын.

«СЛИШКОМ ДИКИЙ, СЛИШКОМ РЕДКИЙ»

32-летний Андрей Дементьев (имя изменено - прим.ред.) - сын успешного в Петербурге бизнесмена. Коммерсант раньше работал в милиции в управлении по борьбе с экономической преступностью. Позже мужчина решил бросить карьеру на службе и уйти в бизнес. Коммерсант открыл в Северной столице сразу три своих компании, занимаясь коммерческой и юридической консультацией. Помимо этого предприниматель торговал алкоголем и занимался строительством.

Андрей любит красивых девушек и путешествия Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей любит красивых девушек и путешествияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, бизнесом коммерсант занимался вместе со своей супругой, которая была соучредителем в некоторых компаниях. Вместе семья сколотила приличное состояние. Поэтому Андрей с малых лет ни в чем не нуждался. Сам же он работал менеджером в компании по продаже элитных вин. Парень, судя по фотографиям из соцсетей, любит путешествовать и проводить время в компании симпатичных девушек. При этом сам себя Андрей считает исключительным.

- Слишком дикий, чтобы жить - слишком редкий, чтобы сдохнуть, - так себя описывает парень цитатой Хантера Томпсона, автора книги "Страх и отвращение в Лас-Вегасе". К слову, как и герои романа парень тоже умел хорошо отдыхать: элитный алкоголь, личные рок-проекты и красавицы.

Отец Андрея - бизнесмен Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отец Андрея - бизнесменФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПЕРЕД РАСПРАВОЙ ИЗЛИЛ ДУШУ В СТИХАХ

Но в один момент на Андрея, судя по всему, нашла тоска. Парень разочаровался в продажных женщинах и стал грустить, что на самом деле никому нет дела до самого человека. Об этом сын бизнесмена попытался рассказать в стихах за несколько месяцев до кровавой расправы.

Когда, по-настоящему ... [плохо]:

Обычно до этого нет даже дела...

Когда готов бросаться с высоты,

Похоже, что ты слишком высоко залез...

Никто не видит с улиц суеты,

Что так кому то грустно, но светло... там наверху... (орфография и пунктуация сохранена - прим.ред.)

Парень излил душу в стихах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Парень излил душу в стихахФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В своих социальных сетях Андрей пожаловался: "Never believe woman" (никогда не верю женщине - прим.ред.) и решил открыть охоту на девушек. Первой жертвой парня стала 32-летняя знакомая парня. Сын бизнесмена сутки удерживал ее дома и жестоко избивал. К счастью, девушка смогла спастись, выбежав голой из квартиры мужчины. А вот 21-летней Ирине (имя изменено - прим.ред.) не удалось вырваться из рук изувера.

ПОКОРИЛА ТЕЛОМ СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ

Длинноногая пышногрудая блондинка приехала покорять Северную столицу из Тверской области. Девушка в социальных сетях активно знакомилась с бизнесменами и была участницей таких групп как «Спонсоры содержанки» и «Работа для девушек 18+». И, судя по снимкам, желающих помочь деньгами ей было немало. Ирина буквально купалась в роскоши. На фотографиях девушка отдыхает в джакузи, купается в море и отдыхает на пляже.

Девушка любила хвастаться фигурой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девушка любила хвастаться фигуройФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Запиваю вискарь шампанским, так великолепно в спа, - хвасталась девушка. - Я в Доминикане.

Отрываться девушке не мешали даже дети, фотографии которых она публиковала рядом со своими обнаженными снимками.

Девушка приехала в Петербург из Тверской области Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девушка приехала в Петербург из Тверской областиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Не надо говорить мне, чему я могу научить детей, - отбивалась от критиков Ирина. - Люблю баловать своих капризуль.

У девушки было много ухажеров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У девушки было много ухажеровФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ДРУГИЕ ЖЕРТВЫ-СОДЕРЖАНКИ ОТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТКАЗЫВАЮТСЯ

Через сайты для взрослых девушка и познакомилась со своим убийцей. Андрей пригласил Анну на свидание и во время вечеринки поссорился с ней, после чего забил до смерти.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению указанных преступлений причастен 32-летний мужчина, ранее судимый, - поясняют в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - По версии следствия, мужчина с 5 по 6 июля 2018 года в квартире одного из домов по Большой Разночинной улице, незаконно удерживал и жестко избивал свою 32-летнюю знакомую. 4 сентября 2018 года в той же квартире, он жестко избил свою 21-летнюю знакомую, которая скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Красавица проводила время с богатыми мужчинами Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Красавица проводила время с богатыми мужчинамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

После расправы сын бизнесмена сбежал. Сейчас его розыском занимаются сотрудники полиции. Раньше уже парень был судим за избиение девушки. Следователи предполагают, что от рук Андрея пострадали и другие. Правда, многие из них из-за своей работы отказываются писать заявление.

Если вы стали жертвой Андрея или знаете, где он находится, обратитесь к следователям по телефонам: 233-02-02, 573-44-20, 89632468281 или 02.

Девушка часто путешествовала Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девушка часто путешествовалаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Под Петербургом нашли свалку сладостей
Пожар с тремя грузовиками в Кудрово попал на видео
В Петербурге мошенник обманул пенсионерку на полмиллиона рублей
В Петербурге пенсионер побил охранника торгового центра после замечания
Тренер ХК СКА после победы над «Спартаком»: Нам не хватает точных бросков
"Главные котики Петербурга": Шнуров, Пиотровский и Ахилл снялись для фотопроекта
После выходных в Санкт-Петербурге снова ограничат движение
На станции "Проспект Ветеранов" ничего опасного не нашли
Бесхозный предмет закрыл станцию метро "Проспект Ветеранов"
Петербургское УФАС разбирается в законности проведения аукциона на домофоны
В Царском селе после реставрации открылся павильон Шапель, которому почти 200 лет
Отец захлебнувшегося мальчика судился с аквапарком в Петербурге
В Керчи стартовал турнир единоборств «Воин Боспора»
СК опубликовал видеозапись, где показал самолет со сломанным крылом
До конца сентября будет ограничено движение на Гренадерском мосту
Беременная 15-летняя сирота с гонореей сбежала из городского вендиспансера
Сады и парки Петербурга открыли после бушевавшего на неделе шторма
Выяснилось, чему посвящена большая часть памятников Петербурга
В Петербурге нашли тело задушенной 25-летней жительницы Коми
На Евразийский женский форум в Петербург приедет делегация из Северной Кореи
В лобовом ДТП под Зеленогорском погиб один человек
«Порш» за 7 миллионов рублей угнали в Петербурге у директора фирмы