2018-09-15T16:54:28+03:00
Звезды

Игорь Скляр о перенесенной операции: Все прошло хорошо

По словам друзей артиста, это не первое вмешательство врачей. Ранее певец лечил сердце в Израиле
Роман ЛЯЛИН
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Игорь Скляр перенес операциюИгорь Скляр перенес операциюФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Актер театра и кино, певец Игорь Скляр перенес в Санкт-Петербурге операцию. О своих проблемах со здоровьем артист предпочитает не делиться. Но после того, как поклонники стали беспокоиться о его самочувствии, исполнитель хита "Комарово" поспешил успокоить своих фанатов.

- Операция прошла хорошо!, - сообщил Игорь Скляр в своей группе. От подробностей в разговоре с "КП" артист отказался. Агент певца также не стал комментировать самочувствие Игоря Борисовича.

Для друзей же Игоря Скляра операция певцу стала неожиданностью.

- Я знаю, что Игорь Борисович перенес операцию много лет назад, - пояснил "КП-Петеребург" артист Александр Панкратов-Черный. - Он лечился в Израиле. Были проблемы с сердцем. Но уже прошло много лет. И после этого Игорь Борисович снова выступал на сцене.

Сейчас Игоря Скляр вернулся домой из больницы.

Игорь Скляр лечился одно время в Израиле Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Игорь Скляр лечился одно время в ИзраилеФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПРАВКА «КП»

Игорь Скляр, заслуженный артист России

Родился 18 декабря 1957 года в Курске. После школы поступил в ЛГИТМИК на курс Льва Додина. Служил в Томском ТЮЗе. С 1981 года актер Малого драматического театра, ныне Театра Европы.

В этом году Скляр ушел из штата, но продолжает выступать на сцене МДТ. Играет как приглашенный актер в различных театрах города, работает в антрепризах.

Женат на актрисе Наталье Акимовой, имеет 16-летнего сына Василия.

Лучшие театральные роли

«Братья и сестры» - Юродивый, «Бесы» - Федька-каторжный, «Повелитель мух» - Джек Саймон, «Роберто Зукко» - Роберто Зукко

10 самых известных фильмов

«Только в мюзик-холле», «Мы из джаза», «В круге первом», «Год собаки». «Имитатор», «Батальоны просят огня», «Берегите женщин», «Начни сначала», «Путешествие месье Перришона», «Тартюф».

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