2018-09-15T19:35:11+03:00
Происшествия

В Петербурге водитель Infiniti снес Mercedes и въехал в магазин, где насмерть задавил женщину

Еще двое человек пострадали [видео]
Роман ЛЯЛИН
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По джипом погибла женщина Фото: ДТП и ЧП Санкт-ПетербургаПо джипом погибла женщина Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
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Смертельная авария произошла в поселке Репино в Санкт-Петербурге. Водитель Инфинита, стоявший на парковке, на полном ходу понесся сносить все на своем пути. "Взбесившийся" внедорожник, по словам очевидцев, сначала въехал в Мерседес, который от мощного удара отлетел в элитную легковушку той же марки. После этого водитель снес дорожный знак и на скорости влетел в двери магазина. Машина в итоге снесла входную перегородку и полностью влетела в магазин.

Водитель внедорожника въехал в магазин в Петербурге.

- Водитель иномарки сбил трех человек, - рассказала "КП-Петербург" кассир магазина Любовь. - Джип въехал в двери главного входа. По каким причинам я не знаю. Подмял под себя женщину, которая была у входа. Ее удалось вытащить только через 15 минут. Она была мертва. Двое других сбитых живы.

Водитель въехал прямо в магазин Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Водитель въехал прямо в магазин Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

По слова очевидцев, за рулем машины был пожилой мужчина.

- Рев мотора стоял дикий, - поясняет покупатель. - Я находился в супермаркете в момент ДТП. Машина на полном ходу влетела в магазин. У девушки был открытый перелом ноги и скончалась сразу.

По словам очевидцев, водитель мог перепутать педали или у него случился сердечный приступ. По другой версии - шофер был чем-то недоволен и решил отомстить.

На Месте ЧП работают экстренные службы Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

На Месте ЧП работают экстренные службы Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

В аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

В аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Водитель мог перепутать педали Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Водитель мог перепутать педали Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Водителя доставили в полицию Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Водителя доставили в полицию Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Машина полностью въехала в магазин Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Машина полностью въехала в магазин Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Водитель сам не пострадал Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Водитель сам не пострадал Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

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