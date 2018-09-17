Северное сияние в Петербурге 2018: как «охотиться» за редким природным явлением и где его лучше наблюдать

СЕГОДНЯ 15:38 2018-09-17T15:51:11+03:00

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ЕДЕМ ЗА ГОРОД

Необязательно дожидаться зимы и ехать в Мурманск или Финляндию, чтобы полюбоваться северным сиянием. На днях чудо природы видели в окрестностях Всеволожска - всего в семи километрах от Петербурга! Первым всполохи поймал фотограф Геннадий Смыков, который уже три года целенаправленно «охотится» за сиянием.

- В 2015 году я прямо в Петербурге увидел, как природа подсвечивает памятники и соборы зеленоватым светом, - вспоминает Геннадий. - Красота невероятная! Как назло, у меня не было с собой камеры. Решил во чтобы то ни стало обязательно сфотографировать сияние в следующий раз.

И началась «охота». С тех пор Геннадий стал изучать методы прогнозирования небесного чуда, чтобы ничего не пропустить и всегда быть наготове. Опытным путем открыл места, где лучше всего наблюдать за небом - во Всеволожске и на берегу Ладожского озера.

СЛЕДИМ ЗА СОЛНЦЕМ

А теперь о самом природном явлении. В широтах, где наступает полярная ночь, северное сияние можно наблюдать постоянно. А вот в Петербурге его надо караулить. Спрогнозировать заранее практически невозможно. Но есть несколько секретов.

- Расскажу понятным языком, - начал свое объяснение научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Дмитрий Сормаков. - Когда на Земле происходит магнитная буря, у нас появляется возможность полюбоваться северным сиянием. Тут прямая зависимость: чем больше буря - тем ярче небо. Отслеживать эти движения можно на нашем сайте geophys.aari.ru. Смотрите на кривую линию, которую рисуют магнетометры, установленные на станции метро «Горьковская», и если вдруг увидите провал - будьте готовы: в течение часа как раз и будут яркие краски на небе. Есть еще и другой способ, с помощью которого можно дать прогноз примерно за пять дней до события. Дело в том, что магнитная буря - это последствия вспышек на Солнце. Значит, нужно следить за активностью светила. Это можно наблюдать на сайте обсерватории солнечной динамики. Как только произошла вспышка, высчитываете три - пять дней, а дальше караулите по первой схеме.

Вероятность того, что с помощью этих методов все же удастся поймать сияние, примерно девяносто процентов. Что очень неплохо, согласитесь. Обычно всполохи над горизонтом видны всю ночь, но переливы происходят лишь десять минут через каждые два часа. Так что держите камеру наготове.

Сезон северных сияний в Петербурге продлится до самой весны, пока его не сменит не менее романтичный период белых ночей.