Авдотья Смирнова: «Во время съемок «История одного назначения» муж звонил, и контролировал, чтобы я ушла спать»

СЕГОДНЯ 09:03 2018-09-14T19:05:45+03:00

Режиссер рассказала «Комсомолке», о своей новой работе и о том, как Инстаграм помог выбрать актрису для роли жены Льва Толстого

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На прошлой неделе в прокат вышел новый фильм режиссера Авдотьи Смирновой «История одного назначения». По сюжету фильма, который основан на реальных событиях, в пехотный полк Тульской области отправляется на службу столичный поручик Григорий Колокольцев. Там же служит писарь Василий Шабунин, над которым потешаются сослуживцы. Однажды солдат не выдержал, и дал пощечину офицеру. По тем временам, за такую наглость приговаривали к смертной казни. Колокольцев хочет поддержать писаря, и просит о поддержке своего друга – графа Толстого. Все герои этой истории встают перед выбором: поступить по закону, или по совести.

«НЕ МОГЛА НИ О ЧЕМ ДРУГОМ ДУМАТЬ»

- Как появилась идея снять такое кино?

- Когда я прочла эту историю, она меня поразила, я не могла ни о чем другом думать. Она очень актуальна сегодня и все характеры в ней очень знакомые, поэтому я решила делать сценарий.

- Перед премьерой Ирина Горбачева (актриса, которая сыграла жену Толстого Софью Андреевну – прим. авт.) написала такие слова: «На мой взгляд, основная тема картины - что должно быть выше, милосердие или правосудие?» А какую основную тему задумывали вы?

- Там действительно много тем: «закон против справедливости», «справедливость против милосердия», «частный человек против машины» и много всего. Но на самом деле для меня это больше история взросления человека. А еще тема первой любви. У нас первую любовь понимают только как любовь мужчины и женщины, но на самом деле, если покопаться, то многие вспомнят, что мы были влюблены в старшую подругу, друга, преподавателя в ВУЗе, влюблены по-человечески в того, кто больше нас, мудрее. Мы хотели этому человеку нравиться, чтобы он нас воспринял всерьез, отличал от других. Как правило, как и всякая любовь, это кончается фиаско. Для меня это история влюбленности Гриши Колокольцева во Льва Толстого.

Герои «История одного назначения» встают перед выбором: поступить по закону, или по совести.Фото: кадр из фильма

- Что-то поменялось для вас, пока вы работали над картиной?

- Могу сказать, что я изменила отношения к людям в армии, я прониклась уважением к их готовности умереть. Раньше никогда об этом не задумалась, я человек глубоко штатский.

«ЛЮБЛЮ СНИМАТЬ АРТИСТОВ, В КОТОРЫХ Я ВЛЮБЛЕНА»

- Вы увидели Иру Горбачеву в инстаграм, и сразу решили, что она будет играть роль Софьи Андреевны. Это опыт или природное чутье?

- Опыт конечно. В Иру не влюбиться просто невозможно. Эти ее инстаграмовские скетчи, которые показывают ее колоссальный актерский диапазон, и невероятное обаяние. В ней есть сочетание женственности, странности и оригинальности, а мне очень хотелось, чтобы Софья была оригинальной. Я была уверена, что Ира органично носит кринолин и не цепенеет от осанки 19 века. Я люблю снимать артистов, в которых я влюблена.

- Вы говорили, что любите работать с людьми близкими, которых знаете давно. Как налаживаете контакт с новыми артистами?

- Сначала я знакомлюсь с человеком, расспрашиваю его про жизнь, работу, семью. А потом применяю свои методы. Например, мы играем в ассоциации. Сначала в отношении себя «какая ты книга, какое дерево, какой музыкальный инструмент, зверь». Потом проводим разбор персонажа. И в конце так же играем в ассоциации о персонаже. И таким образом определяется расстояние между личностью актера и личностью персонажа, в котором мы будем работать. Чтобы это была не Ира Горбачева в предлагаемых обстоятельствах, а Софья Андреевна в интерпретации Иры Горбачевой. Дальше разыгрываем этюды сцен, которых нет в сценарии. «Обживаем» персонаж, рассуждаем, что с ним было до этой истории, что будет после, и что происходит за рамками сюжета.

irina_gorbacheva Кино создаётся для большого экрана,чтобы воздействовать на зрителя тотально!...

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОВЗРОСЛЕЛ, ОН ЖИВЕТ ПО-ДРУГОМУ»

- В недавнем интервью вы сказали, что сочувствуете молодости. В молодости мы обольщаемся на свой счет, входим в жизнь с осознанием того, что нам все удастся поменять. Это же история Колокольцева? При этом вы упомянули, что из-за этого же несоответствия в молодости сами страдали. В таком случае можно сказать, что Колокольцев это вы, я, и все мы?

- Да, это так. Поэтому история эта не потеряет своей актуальности. Все люди проходят в какой-то период времени такие переживания. Некоторые так и не делают усилие, чтобы повзрослеть, им не хватает силы духа, признать, что я оказался не таким, как я себе придумывал. Сохранять иллюзии до конца жизни очень печально. Такие люди уверены, что жизнь не справедлива, и не справедлива персонально к ним. Живут с желчью и завистью по отношении к другим, потому что считают, что они такие прекрасные, а им почему-то не досталось того, что досталось несправедливо другим. Это ужасное мироощущение. Но если человек сделал усилие и повзрослел, он живет по-другому. Он понимает, что не так прекрасен, как он думал, и поэтому становится снисходительнее к другим. Потому что если уж ты сам не совершенен, то, что уж другим предъявлять жесткие требования.

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОМПЛИМЕНТ»

- Главный инвестор картины ваш муж Анатолий Чубайс. Помните, когда он впервые увидел готовый фильм?

- Первый раз он увидел картину, когда мы решили, что закончили монтаж. То есть еще был черновой звук, не было музыки, не было откорректировано изображение, но драматургически картина сложилась. Она, как мы говорим, была «не одетая».

Авдотья Смирнова с супругом Анатолием Чубайсом.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Помните, что он вам сказал?

- Помню, но не скажу, это мое драгоценное личное переживание (улыбается – прим.). Могу озвучить одно. Он сказал: «странным образом мне это напомнило Шукшина».Шукшин - это его самый любимый писатель, поэтому от мужа это больше, чем комплимент.

- Как он поддерживал вас во время работы над картиной?

- Он вообще очень надежный товарищ. Все происходило на его глазах, и когда не получался сценарий, он утешал, говорил что все у нас получится. Он всегда верит в меня. Когда я на съемках уставала, могла ему позвонить и похныкать. Он загонял меня спать, звонил и контролировал, пошла ли я после съемки спать, или сижу, разговариваю с кем-нибудь. Он приезжал ко мне на съемки в выходные.

- Как реагировали актеры на появление Анатолия Чубайса на площадке?

- Да это только в первый раз: «Ой, ой, Чубайс», целая живая обезьяна, а потом человек как человек (смеется).

ДОСЛОВНО

Из записей Льва Толстого – о случае с Шабуниным:

«Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей!».