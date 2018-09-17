В Петербурге умер писатель Николай Коняев

СЕГОДНЯ 11:57 2018-09-17T12:34:22+03:00

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В субботу, 15 сентября, не стало члена союза писателей России Николая Коняева. Автор, который известен по книгам о первом якутском литераторе Алексее Кулаковском, скончался от последствий тяжелой болезни.

- Неутомимый труженик, человек чести и слова Николай Коняев мыслил себя для Отечества, а не Отечество для себя. Заслуги его перед Россией и её народом велики, они отмечены многими наградами, премиями, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте петербургского Дома писателей.

Николай Коняев родился в 1949 году в поселке Вознесенье, расположившемся на берегу Онежского озера. После окончания школы поступил в столичный Литературный институт имени Горького.

Позднее работал корреспондентом в многотиражной газете, редактором на киностудии «Беларусьфильм» и в издательстве «Советский писатель». С Северной столицей Николая Коняева судьба связала в конце 80-х годов, когда он заведовал отделом прозы в журнале «Нева».

Последние его работы были связаны с Якутией, где писатель впервые оказался в 1995 году. Здесь Николай Коняев «заболел» местной культурой, которая настолько заинтересовала литератора, что он написал повесть «Продолжение эпоса» о первом президенте Республики Саха Михаиле Николаеве, а также двухтомник об основоположнике якутской литературы «Алексей Кулаковский», названным в его честь.

Но этим его труды не ограничивались. На прошедшем в мае 2018 года в Санкт-Петербурге Международном книжном салоне, Николай Коняев лично представил свое новое творение – «Ребра северовы. Повествование о святынях Русского Севера». Эта книга и стала последней его работой.

Известно, что долгие годы писатель тяжело болел, проходил курс лечения, которое, к сожалению, не смогло сохранить ему жизнь. Николаю Коняеву было 69 лет.