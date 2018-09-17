Под Петербургом убили свидетеля по делу следователя Михаила Максименко и главы ОПГ «Тамбовские»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-17T15:37:25+03:00

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В Ленинградской области расстреляли одного из самых известных предпринимателей Петербурге Бадри Шенгелия. Коммерсант проходил свидетелем сразу по двум громким уголовным делам - следователя Михаила Максименко и главы ОПГ «Тамбовские» Владимира Барсукова (Кумарина) по прозвище - Кум. Нападение на Шенгелию произошло на трассе "Сортавала". Неизвестные расстреляли иномарки коммерсанта и скрылись с места происшествия. Один из выстрелов попал Бадри в голову. От полученных травм бизнесмен скончался на месте. Сейчас полицейские объявили план перехват преступников.

"CВИДЕТЕЛЬ В ДЕЛЕ ГЛАВЫ ТАМБОВСКОГО ОПГ"

Бадри Шенгелия стал известен еще в середине лихих 90-х. Коммерсант был помощником сибирского криминального авторитета Владимира Колесникова по прозвищу Колесо. Позже уроженец Грузии переехал в Северную столицу. Здесь будущий предприниматель занялся рейдерскими захватами. За это Шенгелия в 2001 был осужден за "Мошенничество". Но по состоянию здоровья его освободили от колонии, а затем и вовсе оправдали.

Главным делом Бадри Шенгелия стала история задержания Владимира Барсукова, которого называли "ночным губернатором Санкт-Петербурга" и главой ОПГ «Тамбовские». Шенгелия стал одним из ключевых свидетелей следствия, дававшего показания против Барсукова. В 2007 году Барсуков был задержан по подозрению в покушении на миллиардера и совладельца «Петербургского нефтяного терминала» Сергея Васильева. В 2009 году его осудили за рейдерские захваты магазина и ресторана на 14 лет, а в 2016 году срок увеличился до 23 лет уже за организацию убийства Васильева.

Владимир Барсуков-Кумарин потерял руку после покушения на него в 1994 году

«Тамбовские» в свое время успешно поменяли собственников десятка предприятий и фирм. Некоторые захваченные компании доминировали в регионе: Петербургский нефтяной терминал (600 миллионов долларов), Кондитерская фабрика имени Крупской (70 миллионов долларов), ЗАО «Вагонмаш» (500 миллионов долларов).

50 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ДЛЯ МАКСИМЕНКО

После задержания "ночного губернатора" Шенгелия на время пропал из поле зрения силовиков. Но вскоре он коммерсант стал свидетелем по еще одному громкому уголовному дело против следователя СКР Михаила Максименко. Силовику вменялись две взяткеу, одну из которых дал сам Шенгелия. По версии следствия, в 2015 году полковник СКР получил 50 тысяч долларов от Бадри Шенгелия. За взятку Максименко обещал бизнесмену добиться возбуждения дела против полицейских, которые якобы незаконно забрали у Шенгелия дорогие часы.

Начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил МаксименкоФото: Асхат БАРДЫНОВ

РАССТРЕЛЯЛИ ИЗ ПРОЕЗЖАВШЕГО МИМО АВТОМОБИЛЯ

Сейчас в убийстве Бадри Шенгелия разбираются следователи.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - пояснили "КП-Петербург" в СУ СКР по Ленинградской области. - Дело возбуждено по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Водитель автомобиля Мерседес ехал по направлению Санкт-Петербург в райне 249 километра Нового приозерского шоссе. Был обстирелен неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля.

В следственном комитет сразу же объяснили, что никаких версий пока не выдвигают. Предварительно, мужчину расстреляли из Мерседеса. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа.