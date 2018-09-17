В Санкт-Петербурге скончался писатель Александр Раков

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-17T18:06:17+03:00

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В Санкт-Петербурге оплакивают писателя Александра Ракова. Прозаик скончался на 71 году жизни. Автор более двух десятков книг прозы работал главным редактором газеты “Православный Санкт-Петербург”.

- Литературоведами Александр Григорьевич Раков был признан основоположником нового литературного жанра "былинки", - рассказывают в петербургском отделении Союза писателей России. - Идеи в его "былинках" воплощались оригинальными авторскими средствами, темы были не абстрактные, не выдуманные, но взятые из реальной жизни, близкие каждому читателю.

В последнее время Александр Раков работал над своим музеем «Домик творчества», который стоял на его дачном участке. В нем писатель собрал выствку, посвященную современной литературе.

- В книгах Александра Ракова возникает полный жизни и движения русский космос, в котором собраны и благословлены былинки и звезды, люди, звери и птицы, в котором размышляют, страдают и радуются, щедро делятся друг с другом плодами духовного труда, - говорила о литературовед Ольга Сокурова.

Александр Раков за годы жизни опубликова 12 православных книг и поэтическую антологию "Поэзию любят красивые люди".