2018-09-17T19:22:03+03:00
Общество

В бывшей аптеке Пеля на Гороховой на месте исторических дверей появились пластиковые

Те, кто сделал ремонт, считают, что охранные обязательства не нарушены
Полина ЖУКОВА
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В бывшей аптеке Пеля на Гороховой появились новые двери. Фото: Ольга Рольская.В бывшей аптеке Пеля на Гороховой появились новые двери. Фото: Ольга Рольская.
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Одна из старейших аптек Петербурга на углу Гороховой улицы и набережной канала Грибоедова обзавелась новыми современными дверьми. И все бы ничего, да только здание это охраняется как объект культурного наследия. И за любую утраченную историческую деталь приходится отвечать.

В помещении на Гороховой, 24 и сегодня находится аптека. Конечно, не та, что некогда была при Оскаре Пеле, представителе знаменитой династии фармацевтов и химиков, а современная сетевая. О том, что теперь в ней посетителей встречают новые металлопластиковые двери, рассказал краевед Алексей Шишкин на своей страничке в Instagram. Поделился он и тем, что над входом в парадную исчезло травленое стекло начала ХХ века с надписью «Аптека». Неравнодушные к историческим ценностям петербуржцы уже начали бить тревогу в комментариях к записи краеведа.

– Может, на реставрацию сняла аптека? – в надежде спрашивает один пользователь.

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Аптека Оскара Пеля на Гороховой, 24. Первое фото знак поставщик императорского двора с двуглавым орлом снято сегодня. А вторую картинку травленое стекло начала ХХ века над входом в парадную от @krktsk уже не повторить. Двери успели заменить на современный унылый металло-пластиковый аналог.
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– Или пора искать на «Авито»? – пишет другой.

Однако никто продавать исторические ценности не собирался. Впрочем, как и реставрировать.

– Там были старые металлические двери, но не исторические. А наверху – фрамуга со старинной надписью, которая у нас сохранилась и на которую у нас нет охранного обязательства. Но она лежит у нас в аптеке. Мы ее не выбросили, потому что считаем, что это кощунство, – рассказала «Комсомольской правде» управляющая аптечной сетью «Петрофарм» Ольга Рольская.

Так выглядит парадная на Гороховой сегодня. Фото: Ольга Рольская.

Так выглядит парадная на Гороховой сегодня. Фото: Ольга Рольская.

К слову, новые двери в аптеке установили за свой счет. Предыдущие никакой ценности не представляли, считают представители сети. Планируют они и заняться ремонтом парадной, в котором она весьма нуждается, судя по фотографиям, предоставленным управляющей сетью.

Однако градозащитники продолжают защищать памятник архитектуры.

– Травленое стекло вместе с утраченной ранее дверью и тамбуром при входе в парадную являлось предметом охраны культурного наследия. То есть той частью памятника, которую нельзя изымать или уничтожать, перестраивать или изменять ее вид, – рассказал «Комсомольской правде» Алексей Шишкин. – Ценность травленого стекла в том, что в Петербурге сохранилось очень мало оригинальных дореволюционных вывесок, а стеклянных тем более. И большинство из них находится внутри зданий. А эта была видна с улицы.

Старинную стеклянную табличку сняли после установки новых дверей. Фото: Ольга Рольская.

Старинную стеклянную табличку сняли после установки новых дверей. Фото: Ольга Рольская.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) уже знают о ситуации с дверьми в историческом здании. Но оперативного ответа на вопрос, находились ли они под охраной, «Комсомолке» там дать не смогли. Известно только, что после надзорных мероприятий КГИОП на прошлой неделе Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности одному из пользователей как раз того самого дома на Гороховой. Уточнить, связано ли это с ситуацией в аптеке, в Комитете также оперативно не смогли.

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