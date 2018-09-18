Копенгаген – Зенит 20 сентября 2018: Прогноз на cтартовый матч группового этапа Лиги Европы

СЕГОДНЯ 00:53 2018-09-18T00:55:07+03:00

Прогноз на первый матч группового этапа Лиги Европы Копенгаген – Зенит. Встреча состоится 20 сентября 2018 года в 22.00 в Копенгагене на стадионе «Паркен

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В нынешнем виде клуб «Копенгаген» существует с 1992 года. Любопытно, что именно в том году сборная Дании первый и пока последний раз в своей истории выиграла чемпионат Европы. Причем на этот турнир датчане попали во многом случайно. Должна была играть команда Югославии, но ее в последний момент не допустили из-за наложенных ООН санкций.

«Копенгаген» - двенадцатикратный чемпион своей страны. Команда имеет опыт выступления в еврокубках. В сезоне 2010/ 2011 годов датчане даже вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но этот клуб явно не относится к числу грандов европейского футбола и значительно уступает в классе «Зениту».

В предыдущем чемпионате Дании клуб из столицы страны занял только четвертое место. Поэтому в розыгрыше Лиги Европы «Копенгагену» пришлось стартовать с первого квалификационного раунда. Датчане последовательно победили финский «КуПС», исландский «Стьярнан», болгарский ЦСКА, итальянский «Аталанте». В последнем противостоянии обе встречи завершились вничью – 0:0, но северяне удачнее пробили серию пенальти.

Сейчас «Копенгаген» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Дании. Правда, в предыдущем, восьмом туре со счетом 1:3 уступил в гостях « Мидтъюлланну». Единственный гол в составе «Копенгагена» забил знакомый нам по выступлению за «Локомотив» сенегальский нападающий Даме Н Дойе.

Кстати, с нынешним чемпионом России «Локомотивом» зенитовцы встретятся в ближайшее воскресенье на своем поле. Хотя «железнодорожники» сейчас выступают не слишком удачным, матч обещает быть трудным. Поэтому возникает вопрос: выставит ли главный тренер петербургской команды Сергей Семак на игру с «Копенгагеном» сильнейший состав? Думается, что да. Наставник вряд ли забыл чувствительную неудачу в Минске.

«Зенит» и «Копенгаген» ранее встречались один раз, да и то в товарищеском матче. 22 января этого года петербуржцы одержали убедительную победу со счетом 5:0.

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – победа «Зенита» с минимальным счетом.

Трансляция поединка начнется на канале «Матч ТВ» в 21.40.