Теннисист Михаил Южный о завершении карьеры: Пришло время подстраиваться под жизнь моих сыновей

СЕГОДНЯ 18:47 2018-09-18T18:47:35+03:00

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В Санкт-Петербурге с 16 по 23 сентября проходит международный теннисный турнир St. Petersburg Open 2018. Для 36-летнего прославленного спортсмена, двукратного обладателя Кубка Дэвиса Михаила Южного это будет последний турнир. Бывшая восьмая ракетка мира решил завершить профессиональную карьеру. Чем дальше будет заниматься Михаил и с каким настроением он уходит с большого корта, он рассказал пресс-службе St. Petersburg Open 2018.

- В 2000 году вы впервые приехали на этот турнир. Как вам кажется, как он изменился за это время?

- На данном этапе турнир кардинально изменился: он проходит на новой арене, удобно, что здесь два тренировочных корта, которые постоянно функционируют. Фантастический центральный корт. Если говорить о турнирах серии ATP 250, здесь самая лучшая организация.

- Вы завершаете карьеру, а перед глазами всех болельщиков все время встает тот памятный матч 2002 года в Кубке Дэвиса против Поля-Анри Матье. Вы помните, когда узнали о том, что будете играть эту решающую встречу?

- Слухи ходили и раньше… Но точно узнал, что сыграю, когда уже разминались перед матчем. Я увидел, что Евгений Кафельников пришел на корт без ракеток, тогда и стало понятно, что буду играть я. Когда Марат Сафин пошел играть разыгрывать первое очко в своем матче, мне велели сидеть в раздевалке и готовиться. Вот тогда я уже поверил, что буду играть последний матч. Мне было 20 лет, и я уже играл на профессиональном уровне. Мне нужно было время, чтобы подготовиться и настроить себя. Очень тяжело настроить себя в последний момент. Когда узнал, что буду играть - уже успокоился, поскольку появилась ясность и сразу начал настраиваться играть.

- Вы проигрывали 0:2 по сетам. Чувствовали ли вы, что подводите команду, страну?

- Таких мыслей не было. Честно говоря, в 20 лет не можешь всего этого ощущать. Карьера только начинается, и ты полон оптимизма. Хочешь думать только о том, что у тебя весь путь впереди. Ты не придаешь такого значения Кубку Дэвиса, поскольку это командный турнир. Веришь в команду и не представляешь, что можешь играть, ведь до этого почти не играл. Когда понимаешь что терять нечего, начинаешь играть лучше.

- Помните ли вы ту эйфорию после победы?

- Я все помню. Эмоции и адреналин. 40:0, моя подача… Матье ошибается. Бегут ребята со скамейки. Я радовался, но внутри была пустота, поскольку рядом не было отца (папа Михаила Южного умер за пару месяцев до триумфа сына, - примеч.Ред.). Он не мог радоваться вместе со мной, хотя отдал ради этих побед всю свою жизнь.

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный в Петербурге попрощается с поклонниками.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как ваша жена отреагировала на то, что вы решили завершить карьеру?

- Это было не спонтанное решение. Я сказал, что, скорее всего, нужно завершать карьеру. Когда был в Америке, мы приняли окончательное решение, что в Петербурге я сыграю последний турнир. Мы понимали, что, во-первых, это не может продолжаться вечно, а, во-вторых, когда ты уже головой дома, а телом - на турнирах, то результата быть не может. Можно держаться на уровне, можно попадать на турниры, но чего-то глобального достичь или выиграть пару титулов в году уже тяжело.

- У вас два сына. Вы видите их в теннисе?

- Не буду отвечать на этот вопрос, поскольку не хочу, чтобы мои мысли могли повлиять на их решение. Если они хотят играть в теннис и есть возможность, то мы немного играем. А вот когда они подрастут, я думаю, они смогут принять свое решение.

- Вы завершаете карьеру. Значит ли это, что Михаил Южный теперь по-настоящему будет играть роль отца, который будет делать уроки с детьми, водить их в школу?

- А раньше полноценной роли отца не было? (смеется). Мне приятно отвозить в школу детей, но это обязательно связано с ранними подъемами. Но если я хотел добиваться каких-то результатов, то я не должен был это делать, поскольку мне нужно было высыпаться. Теперь приоритеты поменялись – отныне я с удовольствием буду этим заниматься и, наверное, это одна из главных причин, из-за которой я понял, пришло время завершить карьеру. Сейчас уже не дети должны подстраиваться под мою жизнь, а я должен подстраиваться под жизнь детей. И так уже прошло много времени. Максиму будет 9 лет. Вся семья долгое время подстраивалась под мой личный график. Если такой режим продолжался бы и дальше, то у них была бы не такая жизнь, какую я им желаю.

- У вас сейчас наступает такой этап, когда нужно ответить себе, а есть ли жизнь после тенниса? Чем Михаил Южный думает заниматься?

- Жизнь есть, и она очень интересная. Этап карьеры у меня практически завершился. Мне всего 36 лет. Не то, чтобы новая жизнь начинается, просто есть новые интересы. Я даже подумываю заняться чем-то относительно тенниса. Когда-нибудь это произойдет, но не так быстро. На данном этапе я остаюсь в теннисе и есть проекты, которые я хочу осуществить. С 2010 года я сотрудничаю с теннисной школой в Новокузнецке, это первый теннисный центр в городе. Так получилось, что я стоял у истоков этого теннисного центра и все дети, которые приходили туда, уже играют на хорошем уровне. Сейчас мы перейдем на более профессиональную работу. Я не буду приезжать на 5 дней в конце года, когда у меня было время. Теперь я постараюсь подстраиваться под график ребят, под их сборы и турниры. Мы также работаем с теннисной академией в Австралии. Там замечательный теннисный центр и огромный плюс в том, что там 365 дней в году светит солнце, поэтому там удобно тренироваться. Есть еще один детский проект, который сейчас начинаем реализовывать – это профилактика травм. Об этом мало кто задумывается - особенно в детском возрасте. Этот проект направлен на все виды детского спорта. Мы знаем, как много спортсменов не могут заиграть на высоком уровне только из-за состояния здоровья. К сожалению, с этим многие сталкиваются, когда уже поздно что-то исправить. Я отталкиваюсь от своего опыта - лично у меня возникла такая необходимость в 2005 году, и методика, по которой я занимался, помогла мне играть до 36 лет без травм.