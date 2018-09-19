2018-09-19T01:18:08+03:00
Звезды

«И кто теперь посмеет сказать, что Бузова не умеет петь?!»: Фанатов растрогал голос звезды без «фанеры»

Ольга Бузова спела «Мало половин» под гитару [видео]
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Поклонники просят Ольгу устроить акустический концерт. Фото: InstagramПоклонники просят Ольгу устроить акустический концерт. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Еще год назад новость о том, что Ольга Бузова запела, вызывала, по меньшей мере, недоумение. А уж когда в Сети появлялись видео и аудио ее живого исполнения, фанатам Бузовой приходилось нелегко: они денно и нощно отбивались от злых комментариев, защищая своего кумира.

Сейчас к тому, что Бузова поет, уже попривыкли. А после того, как Ольга выложила в "Инстаграме" свое живое исполнение хита "Мало половин" под гитару, в полку поклонников творчества певицы снова прибыло.

Акустический кусочек песни записали на съемках шоу "Замуж за Бузову" в Тоскане. Тогда один из кандидатов на руку и сердце звезды организовал свидание, на котором "Мало половин" Бузовой под гитару исполняла местная певица. Это и вошло в телеверсию шоу. А вот то, как поет Ольга, осталось за кадром. Но ведущая "Дома-2" решила показать миру, что ее исполнение ничуть не хуже.

За несколько часов видео в "Инстаграме" набрало более полутора миллионов "лайков".

"Молодец, Олечка! Без фанеры вживую поешь намного лучше!", "Мурашки по коже, как же хорошо вы поете!", "Удивила так удивила!", "Голос очень нежный!", "И кто теперь посмеет сказать, что Оля не умеет петь?".

Но к удивлению фанатов, такие нашлись. Другая часть подписчиков звезды продолжают настаивать на том, что петь Бузова так и не научилась. И советуют ей брать уроки вокала у оперных певцов или, к примеру, "подковать голос у кузнеца".

"Ну нельзя так с надрывом петь, хоть в Тоскане, хоть на Руси", "Да песня-то простая, ее любой споет", "Видимо, бузофаны просто не слышали хорошее пение никогда".

Антифанаты пришли к выводу, что вырезали этот кусок живого пения Бузовой из шоу не просто так. А поклонники предлагают певице устроить акустический концерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд поддержал певицу Бузову и взыскал с ресторана в Санкт-Петербурге 232 тысячи рублей за использование ее песен

Прежде, чем включать хиты певицы Ольги Бузовой в ресторанах, подумайте - а не нарушаете ли вы ее авторские права. Если Ольга и ее продюсеры узнают об этом, спуску никому не дадут (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Санкт-Петербурге учительница немецкого ударила школьника учебником по голове до черепно-мозговой травмы
В Санкт-Петербурге 15-летнего парня откачивают после бассейна
Медведев обыграл португальца и прошел в следующий круг St. Petersburg Open
Бомбу в бизнес-центре на Васильевском острове искали три часа
Движение на КАД после крупного ДТП восстановлено
На рыбном заводе в Петербурге нашли больше 200 кг просроченной кеты
На участке КАД между Дачным проспектом и Московским шоссе частично перекроют движение
В Петербурге собираются отремонтировать набережные у стадиона «Петровский»
Трамвай «Львенок», построенный в Петербурге, оценили в Берлине
Проектировщики ремонта Мариинского театра получили условный срок за мошенничество
Петербургский депутат обратил внимание на отсутствие аптечек в «Сапсанах»
Экс-депутата ЗакСа Петербурга Светлану Нестерову просят посадить на десять лет
В Петербурге задержали мужчин со 280 патронами времен ВОв
В петербургском метро рассказали, зачем нужны дополнительные двери на «Московской»
Из-за крупного ДТП на КАД перекрыли две полосы движения
Исландия, Швейцария, Испания: ТОП самых популярных стран для отдых у петербуржцев
В Петербурге трамваи №№ 3, 16, 41 изменят маршруты
На Ветеранов маршрутка врезалась в троллейбус, который столкнулся с внедорожником
Губернатор Ленобласти поделился рецептом фирменной «тройной» ухи
Грабители в масках вынесли из салона МТС 440 тысяч рублей
Безработный петербуржец напал на школьницу в квартире на Обводном канале
На перекрестке Ленской и Наставников женщина на «Мерседесе» сбила школьницу