«И кто теперь посмеет сказать, что Бузова не умеет петь?!»: Фанатов растрогал голос звезды без «фанеры»

СЕГОДНЯ 00:35 2018-09-19T01:18:08+03:00

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Еще год назад новость о том, что Ольга Бузова запела, вызывала, по меньшей мере, недоумение. А уж когда в Сети появлялись видео и аудио ее живого исполнения, фанатам Бузовой приходилось нелегко: они денно и нощно отбивались от злых комментариев, защищая своего кумира.

Сейчас к тому, что Бузова поет, уже попривыкли. А после того, как Ольга выложила в "Инстаграме" свое живое исполнение хита "Мало половин" под гитару, в полку поклонников творчества певицы снова прибыло.

Акустический кусочек песни записали на съемках шоу "Замуж за Бузову" в Тоскане. Тогда один из кандидатов на руку и сердце звезды организовал свидание, на котором "Мало половин" Бузовой под гитару исполняла местная певица. Это и вошло в телеверсию шоу. А вот то, как поет Ольга, осталось за кадром. Но ведущая "Дома-2" решила показать миру, что ее исполнение ничуть не хуже.

За несколько часов видео в "Инстаграме" набрало более полутора миллионов "лайков".

"Молодец, Олечка! Без фанеры вживую поешь намного лучше!", "Мурашки по коже, как же хорошо вы поете!", "Удивила так удивила!", "Голос очень нежный!", "И кто теперь посмеет сказать, что Оля не умеет петь?".

Но к удивлению фанатов, такие нашлись. Другая часть подписчиков звезды продолжают настаивать на том, что петь Бузова так и не научилась. И советуют ей брать уроки вокала у оперных певцов или, к примеру, "подковать голос у кузнеца".

"Ну нельзя так с надрывом петь, хоть в Тоскане, хоть на Руси", "Да песня-то простая, ее любой споет", "Видимо, бузофаны просто не слышали хорошее пение никогда".

Антифанаты пришли к выводу, что вырезали этот кусок живого пения Бузовой из шоу не просто так. А поклонники предлагают певице устроить акустический концерт.

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