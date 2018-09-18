2018-09-18T09:15:11+03:00
Общество

Жительница Омска подарила учительнице из Петербурга новорожденную дочь. Обе женщины пойдут под суд

Диким случаем занимается Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Петр КИБЕР
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Жительница Омска подарила учительнице из Петербурга новорожденную дочь. Обеих будут судить. Фото : Олег ЖДАНОВЖительница Омска подарила учительнице из Петербурга новорожденную дочь. Обеих будут судить. Фото : Олег ЖДАНОВ
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В последнее время мало кого можно удивить ситуацией, когда молодая мать отказывается от своего ребенка и оставляет его в роддоме. Бывают ситуации, когда новорожденных детей продают, но в Омске местная жительница решила подарить свою дочку. В качестве будущей матери она выбрала интенет-знакомую из Петербурга.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин, обвиняемых по статье «Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов», - говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, некая жительница Омска, поняв, что не сможет содержать новорожденного ребенка, по интернету начала подыскивать дочери новую мать. Ей оказалась учительница начальных классов из Петербурга. Женщины договорились о сделке, и петербурженка приехала в Омск, чтобы забрать ребенка. По поддельным документам новорожденную девочку увезли в город на Неве. И все бы оказалось «хорошо», если бы не знакомая родной матери малышки, которая не смогла замолчать дикий по ее мнению случай и обратилась в полицию.

Позднее делом занялась прокуратура Омска, которая завела уголовное производство в отношении обеих «матерей». Сейчас женщины находятся под подпиской о невыезде, процесс против них будет проходить в Кировском районном суде Омска.

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