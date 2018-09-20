Ярмарки вакансий: помогают ли они найти работу?

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-20T12:38:42+03:00

Если вакансия понравилась и зарплата устраивает, можно заполнить анкету и ждать звонка от работодателя.

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Буквально на днях я встречалась с приятельницей, только что вышедшей из декрета. Она сокрушалась, что нормальных вакансий в городе нет: мол, требования огромные, а платить не хотят, на резюме не отвечают. Правда, мое предложение вместе отправиться на городскую ярмарку вакансий ее не очень вдохновило.

- Думаешь, там можно что-то найти? Наверное, это для пенсионеров или тех, у кого вообще нет образования, - сомневалась знакомая, но все-таки решила составить мне компанию. Исключительно ради любопытства.

ВСЕХ ПОСМОТРЕТЬ И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

На ярмарку в «Ленэкспо» мы приехали почти к самому открытию. Думали, будем первыми. Но нет, народу в зале с самого утра собралось довольно много. Около некоторых стендов и павильонов, где представлены крупные городские предприятия, даже успели вырасти очереди. Список участников-работодателей вообще был впечатляющим: машиностроительные, транспортные, пищевые предприятия, строительные компании, городские больницы, налоговые инспекции, торговые сети. Как говорится, выбирай - не хочу.

Вакансии предлагались самые разные, хотя лидировали, безусловно, «производственные». Большим спросом пользовались квалифицированные рабочие (слесари разных специальностей, электромонтеры, монтажники), а также инженеры и секретари. Требования работодатели предъявляли тоже различные - в зависимости от вакансии, на которую претендует соискатель. Где-то требовался опыт работы в данной сфере, но если его не было, компании готовы были вкладываться в обучение сотрудника.

Многие фирмы участвуют в подобных ярмарках уже не первый раз и уверяют, что для предприятия это очень эффективный способ поиска персонала.

- Здесь ты сразу видишь, что собой представляет человек. И хотя за день в среднем обращается от 15 до 20 претендентов, можно успеть провести мини-собеседование и, возможно, пригласить человека для более тщательного знакомства, - рассказала нам сотрудница кадрового отдела торговой сети Ирина.

Специалисты рассказали, как составить правильное резюме. Оказывается, далеко не все секреты есть в Интернете.

ЗА ВАКАНСИЕЙ - В БАНК!

- Ну почему я не инженер или программист! Или хотя бы не экономист, - то и дело восклицала моя спутница, с завистью провожая взглядом посетителей, заполнивших анкеты и получивших телефоны отдела кадров.

- А где вы хотели бы работать? - поинтересовалась у нее девушка-консультант. - Может, вам стоит посмотреть предложения для сотрудников отделов кадров, администраторов, менеджеров по продажам. Есть вакансии агентов по недвижимости, торговых представителей. Или можете воспользоваться городским банком вакансий.

Нам объяснили, что банк вакансий - вещь исключительно полезная. Его формируют при участии работодателей города, и соответственно информация там проверенная. Сейчас, например, в банке около 44 тысяч предложений от петербургских фирм, при этом значительная часть вакансий - в государственных организациях, а значит, соцпакет и прочие «плюшки» прилагаются. И главное, хотя наибольшим спросом пользуются водители, слесари, токари, грузчики и медсестры - других предложений тоже полным-полно.

- И что, введя мои данные в компьютер, мне могут найти нужную вакансию? - поинтересовалась я.

- Могут, - заверили меня.

Ну что ж, я решила проверить и встала в очередь, так как желающих получить работу из надежных рук было слишком много. Интересующих меня вакансий не оказалось. А вот некоторые люди выходили с целым списком телефонов. Подруге с филологическим образованием повезло больше: в банке для нее нашлось сразу несколько предложений и одно ее даже заинтересовало. Ну а мне посоветовали не отчаиваться и обратиться к консультантам-психологам.

РАБОТА С ПЕРСПЕКТИВОЙ

Желающих попасть на консультацию к психологам тоже оказалось немало. Пока ждала своей очереди, познакомилась с женщиной средних лет. Оказалось, моя новая знакомая уже была на ярмарке в прошлом году, тогда ей посоветовали встать на учет в службу занятости и пройти переобучение. Недавно она окончила курсы и сейчас работает по новой специальности. Сюда пришла за консультацией, хочет начать трудиться на себя. «Ничего себе! Может, и мне что посоветуют?» - подумала я и поудобнее устроилась перед психологом.

Приятная женщина попросила меня рассказать о себе: почему я ищу новую работу и чем хотела бы заниматься. Я рассказала заготовленную историю о том, что в медиа сейчас все сложно, журналисты сидят без работы. Компании урезают свои рекламные бюджеты, и редакции не могут на оставшиеся деньги прокормить большой штат сотрудников. И когда все это закончится - неизвестно.

- Вы хотите кардинально сменить сферу деятельности или остаться в профессии? - поинтересовалась психолог.

- Даже не знаю, так-то мне интересно общаться с людьми, и писать я в принципе люблю.

- Если журналистика вам по душе, то можно уйти во фриланс - сейчас в Интернете есть много предложений. Попробуете разные темы, специфику, может быть, вам со временем предложат смежную специальность. Например, контент-менеджер (тематический редактор сайта). Есть вакансии для журналистов и в госкомпаниях, можно устроиться как минимум в пресс-службу. Очевидные варианты: пиар, можно попробовать себя в некоммерческой организации. Если встанете на учет в службу занятости, можете пройти трехмесячные курсы «Деловые переговоры». Дополнительный и очень полезный пункт в резюме.

Честно признаться, от психолога я вышла немного растерянная, но воодушевленная. Я не думала, что у журналиста, оказывается, есть столько перспектив. Особенно меня заинтересовали курсы «Деловые переговоры» - с ними, например, можно попробовать себя в рекламе. А можно устроиться в кадровую службу крупной компании. Эту информацию нужно обязательно взять на заметку!

Тем, кто не знал, с чего начать поиск работы, на помощь приходили консультанты.

РЕЗЮМЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ

Свою спутницу я обнаружила в интерактивной зоне ярмарки. Там специалисты службы занятости рассказывали, как грамотно составить резюме, чтобы работодатели его точно заметили. Рядом консультанты компаний давали всем желающим практические советы, как вести себя на собеседовании, о чем стоит говорить, а о чем промолчать, во что лучше одеваться и какие вопросы задавать при встрече. На одном стенде представители крупнейшей сети рассказывали, как можно сделать карьеру, начав со стартовых позиций. И вы знаете, если задаться целью, это вполне реально!

- Я поняла, почему мне не отвечали на резюме, - сообщила подруга, когда мы встретились. - Я и не думала, что столько нюансов имеет значение, скачала в Интернете шаблон и все. Надо срочно переписать и отправить заново.

Уехали мы с ярмарки довольные и спокойные. Довольные, потому что почти нашли новую работу для моей приятельницы. А спокойные, потому что поняли: при желании устроиться можно всегда, каким бы кризисом нас не пугали. Если найти вакансию по специальности не получится, можно переучиться (для стоящих на учете в службе занятости горожан это совершенно бесплатно). Так что ярмарка вакансий оказалась очень полезным мероприятием. Здесь и сориентироваться помогут, и совет хороший дадут.

ЦИФРЫ

5480 человек посетили общегородскую ярмарку вакансий в сентябре. При этом 31,3 процента из них в возрасте до 29 лет.

87 227 человек обратились в службу занятости населения с начала года с целью поиска подходящей работы, 57,1 процента из них были трудоустроены.